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Актриса Ирина Линдт емко обрисовала ситуацию во МХАТ имени Горького
Общество
Актриса Ирина Линдт емко обрисовала ситуацию во МХАТ имени Горького
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Российская актриса театра и кино Ирина Линдт обрисовала ситуацию, которая сложилась во МХАТ имени Горького после смены руководства.

С 27 октября на пост генерального директора легендарного театра был назначен бизнесмен, театральный деятель Владимир Кехман. К своим обязанностям новый руководитель приступил сразу — перестановки в кадрах не заставили себя ждать.

Уволился художественный руководитель театра Эдуард Бояков, следом за ним, как отметило Telegram-сообщество «Не Малахов», МХАТ покинет режиссер Рената Сотириади, которая поставила тот самый нашумевший спектакль с участием поющей ведущей Ольгой Бузовой. Кстати, судьба самого спектакля также остается неизвестной, ведь ближайший его показ был отменен. Теперь вызывает опасения целостность театральной труппы: быть может, и здесь господин Кехман решит внести свои коррективы.

«Я бы вообще воздержалась от комментариев, потому что это все очень неожиданно. И сложно сейчас что-либо понять», — кратко обрисовала ситуацию во МХАТ актриса Ирина Линдт.

Пока ситуация остается, действительно, не совсем понятной. Кажется, что театральный мир постепенно разделяется на два лагеря. Кто-то новое руководство поддерживает, а кто-то решения, принятые Кехманом, считает просто абсурдными. Так, например, актер и блогер Станислав Садальский не согласен с отменой показа «Чудесного грузина». Он называет поведение бизнесмена самодурством.

А вот актер МХАТ имени Горького Дмитрий Корепин заявил, что, по его мнению, коллеги рады уходу Эдуарда Боякова с поста художественного руководителя. Артист считает, что Бояков разрушил все, что было ранее создано Татьяной Дорониной. А актриса Мария Аронова все же верит, что в театре все будет хорошо.

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