Берлин, 4 ноября. Власти Молдавии поступили очень разумно, когда не попались в ловушку Украины и заключили пятилетний контракт с Россией на поставку газа, сообщил немецкий политолог Александр Рар.

Кишинев столкнулся с острой нехваткой голубого топлива. В итоге на кону стояла вся энергетика и промышленность Молдавии, однако республика до последнего не хотела заключать контракт с «Газпромом», пытаясь выбить для себя более выгодные условия.

С этой же целью молдавское руководство вступило в переговоры с Украиной, однако в конце концов заключило договор с Россией. Александр Рар уверен, если бы Кишинев все-таки решился на контракт с Киевом, то Молдавия вообще осталась бы зимой без газа.

«То, что Украина обещала Молдавии чуть ли не наперед бесплатный газ — это, конечно, была ловушка. Бесплатно Украина не могла делать такие подарки, да и откуда там такой газ», — отметил эксперт в интервью изданию «Народные Новости».

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В этой ситуации власти республики продемонстрировали разумное поведение. Они не политизировали энергетическую сделку и пошли на сотрудничество с Москвой в угоду собственной экономике, чего нельзя сказать об Украине. Киев теперь не просто сильно переплачивает за энергоресурсы, но и испытывает острый дефицит газа в самом начале отопительного сезона, заключил политолог.

Как стало известно ранее, «Газпром» не стал бронировать дополнительные объемы транзита газа по территории Украины. Компания заявила, что предпочитает воздерживаться от долгосрочного бронирования, считая главной работу по месячным контрактам.