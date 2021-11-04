Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 ноября 17:22
17:21
Шоу-бизнес
Блогер Лена Миро согласилась с мнением Симоны Юнусовой о девушках ее сына
17:20
Происшествия
В США арестован аналитик Данченко в рамках расследования возможных связей Трампа с РФ
17:20
Общество
Владимир Путин: Крым и Севастополь навсегда с Россией
17:20
Политика
Бывший депутат Рады Олейник сравнил Байдена и Зеленского с хозяином и собакой
17:14
Весь мир
Глава крупнейших банд Гаити пригрозил свергнуть премьер-министра
17:14
Экономика
Вашингтон склоняет ОПЕК+ к увеличению нефтедобычи
17:12
Политика
Немецкий политик Кельнер: «Зеленые» недовольны переговорами по формированию правительства
17:11
Общество
Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства
17:10
Общество
Насонова назвала «глупым жестом» включение ее имени в черный список минкульта Украины
17:08
Происшествия
Сбежавшего наркоторговца экстрадировали в Россию с Кипра
Все новости

Политолог Александр Рар назвал ловушкой предложение Украины о поставках газа в Молдавию
Политика
Политолог Александр Рар назвал ловушкой предложение Украины о поставках газа в Молдавию
ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 4 ноября. Власти Молдавии поступили очень разумно, когда не попались в ловушку Украины и заключили пятилетний контракт с Россией на поставку газа, сообщил немецкий политолог Александр Рар.

Кишинев столкнулся с острой нехваткой голубого топлива. В итоге на кону стояла вся энергетика и промышленность Молдавии, однако республика до последнего не хотела заключать контракт с «Газпромом», пытаясь выбить для себя более выгодные условия.

С этой же целью молдавское руководство вступило в переговоры с Украиной, однако в конце концов заключило договор с Россией. Александр Рар уверен, если бы Кишинев все-таки решился на контракт с Киевом, то Молдавия вообще осталась бы зимой без газа.

«То, что Украина обещала Молдавии чуть ли не наперед бесплатный газ — это, конечно, была ловушка. Бесплатно Украина не могла делать такие подарки, да и откуда там такой газ», — отметил эксперт в интервью изданию «Народные Новости».

Политолог Александр Рар назвал ловушкой предложение Украины о поставках газа в Молдавию
Prt Scr youtube.com / Первый канал

В этой ситуации власти республики продемонстрировали разумное поведение. Они не политизировали энергетическую сделку и пошли на сотрудничество с Москвой в угоду собственной экономике, чего нельзя сказать об Украине. Киев теперь не просто сильно переплачивает за энергоресурсы, но и испытывает острый дефицит газа в самом начале отопительного сезона, заключил политолог.

Как стало известно ранее, «Газпром» не стал бронировать дополнительные объемы транзита газа по территории Украины. Компания заявила, что предпочитает воздерживаться от долгосрочного бронирования, считая главной работу по месячным контрактам.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Александр Рар назвал ловушкой предложение Украины о поставках газа в Молдавию
Газпром украина газ молдавия
Комментировать