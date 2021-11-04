Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Примирения в Севастополе

Севастополь, 4 ноября. Российский лидер Владимир Путин прибыл к Карантинной бухте в Севастополе, где состоялось торжественное возложение цветов к памятнику Примирения.

Глава государства также выступит с поздравительной речью. Церемония приурочена ко Дню народного единства, который отмечается в России 4 ноября. Позже президент проведет рабочую встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

Памятник, посвященный воевавшим в Гражданскую войну, был создан Российским военно-историческим обществом (РВИО) в соответствии с поручением главы государства. Мемориальный комплекс открыли в апреле текущего года.