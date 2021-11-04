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Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Примирения в Севастополе

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 16:48
Общество
Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Примирения в Севастополе
Федеральное агентство новостей

Севастополь, 4 ноября. Российский лидер Владимир Путин прибыл к Карантинной бухте в Севастополе, где состоялось торжественное возложение цветов к памятнику Примирения.

Глава государства также выступит с поздравительной речью. Церемония приурочена ко Дню народного единства, который отмечается в России 4 ноября. Позже президент проведет рабочую встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

Памятник, посвященный воевавшим в Гражданскую войну, был создан Российским военно-историческим обществом (РВИО) в соответствии с поручением главы государства. Мемориальный комплекс открыли в апреле текущего года.

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путин день народного единства возложение цветов
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