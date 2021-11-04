Кедми: Россия способна дать отпор США в Мировом океане

Москва, 4 ноября. Россия обладает всем необходимым для создания собственного авианесущего флота, который станет серьезной угрозой для США. К такому выводу пришел израильский политолог Яков Кедми.

По его словам, США закладывают планы по строительству авианосцев на 30-40 лет вперед. При этом Россия в данном вопросе не отстает от Вашингтона и работает над созданием собственных авианесущих групп, которые изменят расклад сил в Мировом океане, передает «ПолитРоссия».

«То есть борьба на море будет продолжаться. То, что РФ выходит на океанские просторы, говорит о двух вещах: армия и флот России созрели, чтобы там противостоять американцам; по оценке руководства, есть достаточно технических, технологических и финансовых возможностей начать развиваться в этом направлении», — сказал Кедми в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Он также добавил, что Россия обладает технологическими и финансовыми возможностями, которые позволяют наращивать оборонный потенциал своих вооруженных сил, опережая все остальные страны мира.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что экипаж атомной подводной лодки ВМФ России «Северодвинск» произвел испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из подводного положения. Стрельба осуществлялась в акватории Белого моря с глубины 40 метров. Ракета успешно поразила условную цель, которая находилась в Баренцевом море, передает «Царьград».