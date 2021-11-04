Включенный в черный список актер Богомолов заявил, что не собирался ехать на Украину

Москва, 4 ноября. Российский актер Павел Богомолов прокомментировал новость о включении его имени в черный список на Украине. Артист заявил ФАН, что и так не собирался посещать эту страну.

Минкульт Украины по представлению СБУ добавил в перечень лиц, которые будто бы представляют угрозу нацбезопасности страны, имена еще более 30 российских артистов. В черный список попали и актеры, сыгравшие в фильме «Солнцепек». Среди них оказался Богомолов.

«Это странно. Странное отношение к творчеству. Слово «странно» передает мое отношение к этому. Я не знаю, как это комментировать. Кроме того, я не планировал ехать на Украину», — подчеркнул актер в беседе с ФАН.

Украинский минкульт включил в перечень лиц, якобы создающих угрозу национальной безопасности, и актера Михаила Разинкина, который тоже появился в «Солнцепеке». Артист заявил, что «не парится» из-за попадания в черный список.