Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 ноября 18:55
18:55
Происшествия
В Казани самолет прекратил вылет из аэропорта из-за неисправного генератора
18:54
Политика
Лукашенко намерен создать медиахолдинг Союзного государства России и Белоруссии
18:52
Происшествия
Два грузовика разбили электронное оборудование на 24 млн рублей в петербургском тоннеле
18:49
Общество
Первой экранизации «Гарри Поттера» исполнилось 20 лет
18:49
Общество
Актриса Ирина Линдт емко обрисовала ситуацию во МХАТ имени Горького
18:48
Общество
Туристы поделились яркими впечатлениями об отдыхе на побережье Черного моря в Крыму
18:47
Спорт
Экс-форвард сборной Англии Оуэн поделился ожиданиями от матча «Лестер» — «Спартак»
18:46
Политика
Пресс-секретарь Зеленского Никифоров осудил Лероса за оскорбление президента Украины
18:45
Весь мир
Посольство Катара в Эфиопии призвало граждан покинуть страну
18:45
Общество
Публицист Анпилогов: «Мог ли Запад спровоцировать глобальное потепление, истребив усатых китов»
Все новости

Адвокат Юкша рассказал, сколько раз могут продлевать арест Хованскому
Общество
Адвокат Юкша рассказал, сколько раз могут продлевать арест Хованскому
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Бывают случаи, когда люди по пять лет находятся под стражей без приговора суда. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН заявил общественный деятель, адвокат Янис Юкша.

Так он прокомментировал новость о том, что Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оставил Юрия Хованского в СИЗО. Арест продлили еще на два месяца. Ранее суд четыре раза продлевал арест на месяц.

В ходе судебного заседания блогер заявил, что не раз извинялся за исполнение песни про захват заложников во время мюзикла «Норд-Ост» на Дубровке в Москве, также он сделал пожертвование в фонд, занимающийся помощью жертвам терроризма.

«Если мы говорим про то, сколько раз может продлеваться стража, то закон гласит, что при определенных ситуациях это может длиться до полутора лет, в особых случаях — до двух лет. В рамках этого, как правило, стража избирается на два месяца, если ничего не меняется за это время, то снова на два месяца», — объяснил адвокат.

Адвокат Юкша рассказал, сколько раз могут продлевать арест Хованскому
instagram.com / @yuksharu

Количество таких продлений может быть большое, и оно никак не зафиксировано в законе, добавил Юкша. Важно, чтобы сроки укладывались в общие, указанные в законе, с точки зрения расследования самого правонарушения, которое следствию предстоит раскрыть.

«Бывают случаи, когда люди по 4–5 лет находятся под стражей без приговора суда, что, с моей точки зрения, совершенно неприемлемо. Поэтому в данном случае никаких нарушений закона в чистом виде нет. В пятый раз, в шестой продлевают арест — неважно, главное, чтобы укладывались в сроки, которые очерчены законом для проведения следственных действий», — рассказал собеседник ФАН.

Янис Юкша объяснил, что если лицо не имеет постоянного места жительства, может скрыться, уничтожить доказательства, надавить на свидетелей и так далее, то в отношении такого обвиняемого применяется мера пресечения — нахождение под стражей.

«Как правило, если лицо обвиняется в тяжких и особо тяжких, то всегда применяется содержание под стражей. Не знаю, насколько оправдывается применение столь жесткой меры в данном случае, и, с моей точки зрения, не совсем гуманной, без приговора суда», — резюмировал эксперт.

Ранее юрист, постоянный эксперт телешоу на федеральных каналах Александр Трещев рассказал, как бороться с «голыми» фото блогеров у соборов. Спикер признался, что не является сторонником уголовного или административного наказания блогеров. Он считает, что с молодежью действенным будет несколько другой подход.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Адвокат Юкша рассказал, сколько раз могут продлевать арест Хованскому
арест хованский юкша
Комментировать