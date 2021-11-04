Адвокат Юкша рассказал, сколько раз могут продлевать арест Хованскому

Бывают случаи, когда люди по пять лет находятся под стражей без приговора суда. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН заявил общественный деятель, адвокат Янис Юкша.

Так он прокомментировал новость о том, что Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оставил Юрия Хованского в СИЗО. Арест продлили еще на два месяца. Ранее суд четыре раза продлевал арест на месяц.

В ходе судебного заседания блогер заявил, что не раз извинялся за исполнение песни про захват заложников во время мюзикла «Норд-Ост» на Дубровке в Москве, также он сделал пожертвование в фонд, занимающийся помощью жертвам терроризма.

«Если мы говорим про то, сколько раз может продлеваться стража, то закон гласит, что при определенных ситуациях это может длиться до полутора лет, в особых случаях — до двух лет. В рамках этого, как правило, стража избирается на два месяца, если ничего не меняется за это время, то снова на два месяца», — объяснил адвокат.

instagram.com / @yuksharu

Количество таких продлений может быть большое, и оно никак не зафиксировано в законе, добавил Юкша. Важно, чтобы сроки укладывались в общие, указанные в законе, с точки зрения расследования самого правонарушения, которое следствию предстоит раскрыть.

«Бывают случаи, когда люди по 4–5 лет находятся под стражей без приговора суда, что, с моей точки зрения, совершенно неприемлемо. Поэтому в данном случае никаких нарушений закона в чистом виде нет. В пятый раз, в шестой продлевают арест — неважно, главное, чтобы укладывались в сроки, которые очерчены законом для проведения следственных действий», — рассказал собеседник ФАН.

Янис Юкша объяснил, что если лицо не имеет постоянного места жительства, может скрыться, уничтожить доказательства, надавить на свидетелей и так далее, то в отношении такого обвиняемого применяется мера пресечения — нахождение под стражей.

«Как правило, если лицо обвиняется в тяжких и особо тяжких, то всегда применяется содержание под стражей. Не знаю, насколько оправдывается применение столь жесткой меры в данном случае, и, с моей точки зрения, не совсем гуманной, без приговора суда», — резюмировал эксперт.

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