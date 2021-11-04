Министр внутренних дел Перу ушел в отставку на фоне скандала

Лима, 4 ноября. Министр внутренних дел Перу Луис Баррансуэла подал в отставку по причине скандала, связанного с нарушением санитарных норм. Об этом сообщается на официальной странице политика в Twitter.

«Я принял демократическое решение окончательно покинуть пост министра внутренних дел, при этом отвергая ложные обвинения касательно моей работы и по отношению к правительству президента республики», — написал Баррансуэла.

He tomado la decisión democrática de renunciar de forma irrevocable al cargo de Ministro del Interior, rechazando las falsas acusaciones a mi trayectoria profesional y en respeto a la gobernabilidad y la confianza del Presidente de la República. — Luis Barranzuela Vite (@ViteBarranzuela) November 3, 2021

Он отправил официальное заявление об отставке главе государства Педро Кастильо. Президент сообщил, что принял прекращение министром выполнения должностных обязанностей. Он добавил, что объявит позже имя нового главы МВД.

Глава кабинета министров Мирта Васкес опубликовала сообщение в Twitter, в котором похвалила президента за «столь важное решение».

«Я получил и принял заявление об отставке министра внутренних дел Луиса Баррансуэлы. В следующие несколько часов я приму присягу у преемника политика», — отметил Кастильо.

Anuncio que he recibido y aceptado la renuncia del ministro del Interior Luis Barranzuela. En las próximas horas tomaré juramento a quien le sucederá en el cargo. Nuestro compromiso continúa siendo el de garantizar la gobernabilidad del país. — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) November 3, 2021

Вечеринка во время карантина

Решение об уходе бывшего министра было принято после того, как 31 октября Баррансуэла организовал вечеринку у себя дома в Лиме, несмотря на запрет любых собраний, введенный правительством по причине чрезвычайного положения в сфере здравоохранения.

Политик отрицает все обвинения, утверждая, что имела место «рабочая встреча», которая тем не менее не значилась в календаре чиновника. Представители разных политических сил в Конгрессе Перу потребовали немедленной отставки Баррансуэлы.