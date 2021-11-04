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Министр внутренних дел Перу ушел в отставку на фоне скандала
Весь мир
Министр внутренних дел Перу ушел в отставку на фоне скандала
twitter.com/MininterPeru  /  Министерство внутренних дел Перу

Лима, 4 ноября. Министр внутренних дел Перу Луис Баррансуэла подал в отставку по причине скандала, связанного с нарушением санитарных норм. Об этом сообщается на официальной странице политика в Twitter.

«Я принял демократическое решение окончательно покинуть пост министра внутренних дел, при этом отвергая ложные обвинения касательно моей работы и по отношению к правительству президента республики», — написал Баррансуэла.

Он отправил официальное заявление об отставке главе государства Педро Кастильо. Президент сообщил, что принял прекращение министром выполнения должностных обязанностей. Он добавил, что объявит позже имя нового главы МВД.

Глава кабинета министров Мирта Васкес опубликовала сообщение в Twitter, в котором похвалила президента за «столь важное решение».

«Я получил и принял заявление об отставке министра внутренних дел Луиса Баррансуэлы. В следующие несколько часов я приму присягу у преемника политика», — отметил Кастильо.

Вечеринка во время карантина

Решение об уходе бывшего министра было принято после того, как 31 октября Баррансуэла организовал вечеринку у себя дома в Лиме, несмотря на запрет любых собраний, введенный правительством по причине чрезвычайного положения в сфере здравоохранения.

Политик отрицает все обвинения, утверждая, что имела место «рабочая встреча», которая тем не менее не значилась в календаре чиновника. Представители разных политических сил в Конгрессе Перу потребовали немедленной отставки Баррансуэлы.

«Министру необходимо покинуть пост. Это будет большим одолжением для администрации президента Педро Кастильо», — заявил представитель конгресса Эдуардо Салуана.

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