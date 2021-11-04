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В Раде призвали принять меры в отношении депутата Лероса за оскорбление Зеленского

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 16:37
Политика
В Раде призвали принять меры в отношении депутата Лероса за оскорбление Зеленского
wikipedia.org  /  CC BY-SA 4.0

Киев, 4 ноября. Депутат Верховной рады Гео Лерос повел себя недопустимо в сессионном зале парламенте. Об этом говорится в заявлении фракции «Слуга народа», которое направлено в регламентный комитет.

Депутаты от президентской фракции считают, что Лерос нанес оскорбление лидеру Украины Владимиру Зеленскому во время выступления в Раде. Они призвали регламентный комитет принять меры в отношении политика.

«4 ноября во время назначения Алексея Резникова на должность министра обороны Гео Лерос прибег к публичным оскорблениям и непристойным жестам в адрес президента Украины... Требуем от регламентного комитета дать оценку и вынести решение о поведении народного депутата Гео Лероса», — говорится в обращении фракции.

Ранее Лерос назвал Зеленского предателем, после чего показал ему непристойный жест. Это произошло перед голосованием по назначению министра обороны Украины.

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