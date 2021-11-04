Ревнивец изрезал возлюбленную ножом в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, 4 ноября. Накануне в северном микрорайоне донской столицы 19-летний ростовчанин изрезал ножом свою возлюбленную из ревности. Молодого человека задержали по горячим следам через некоторое время.

Как сообщили в региональном Следственном комитете, в настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Инцидент произошел в среду около дома по улице Борко.

По данным управления, 27-летняя девушка была доставлена в больницу с несколькими ножевыми ранениями. Сейчас за ее жизнь борются врачи. Подозреваемый задержан и заключен под стражу.

Ранее ФАН рассказывал, как 30 октября текущего года, во время распития спиртных напитков женщина зарезала своего сожителя. По данным следствия во время ссоры она схватила нож и ударила 39-летнего мужчину в область шеи, от чего тот скончался на месте.