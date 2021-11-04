Публицист Микульскис: «К чему приведут кадровые перестановки в Киеве»

Обстановка вдоль линии соприкосновения на юго-востоке Украины ухудшается с каждым днем. Непрекращающиеся обстрелы со стороны сил, подчиненных Киеву, продолжают приближать регион к возобновлению полномасштабных боевых действий. Особенно тревожным на этом фоне выглядят назначение на пост министра обороны бывшего адвоката Алексея Резникова, а на должность советника главкома ВСУ — одиозного лидера националистов Дмитрия Яроша. Обозреватель ФАН Альгис Микульскис в своем материале рассматривает возможные последствия этих «кадровых решений» и связанные с ними угрозы.

Для начала цитата. Командующий объединенными силами ВСУ Александр Павлюк произнес эти слова не далее, как 2 ноября, отвечая на вопросы представителя Украинского центра безопасности и сотрудничества:

«Когда мы поставим наши флаги на границе, на нашей границе, — это будет победа. Когда люди, в первую очередь те, которые сейчас поддерживают и видят Россию здесь, поймут, что они ошиблись и все-таки Украина — это то светлое будущее, к которому им нужно стремиться, — это победа».

Какой вывод следует из данного спича? Самый очевидный: Украина продолжит войну с собственным народом. Причем вина за кровь мирных жителей будет возложена на Россию.

В пользу этой версии говорят и последние перестановки в министерстве обороны наших юго-западных соседей. Так, буквально сегодня, 4 ноября, пост главы украинского военного ведомства занял теперь уже бывший вице-премьер по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников — персонаж, известный многими скандальными и провокационными высказываниями. Именно ему принадлежит сравнение донбасских республик с раковой опухолью, озвученное в интервью журналистке Янине Соколовой в ноябре 2020 года.

«Нам главное — не взять его обратно, как опухоль, с которой мы не знаем, что делать. Но мы понимаем, что у нас есть два варианта. Это больные территории, ментально в том числе. Есть вариант резекции полной, ампутации — или лечить. Я за терапию и полное восстановление нашего организма», — заявил тогда нынешний министр обороны Украины.

На слуху и его призывы к размещению на территории собственной страны американских средств ПВО и рассуждения о том, что Россия однажды будет вынуждена выплачивать Украине репарации «за Крым и Донбасс».

Федеральное агентство новостей /

Все эти разглагольствования ничего, разумеется, не значили в то время, когда их автор курировал в правительстве абсолютно надуманные направления. Украинские политики вообще большие мастера обнародовать свои громкие, но бессмысленные умозаключения. Однако теперь Резников возглавляет главную милитаристскую структуру страны, и с момента вступления на эту должность его прошлые речи приобрели совершенно иной, тревожный оттенок.

Есть еще один фактор, заставляющий серьезно задуматься о том, как поведет себя Украина в ближайшем будущем. Предшественник Резникова, Андрей Таран, при всем его преступном отношении к Донбассу все-таки был человеком военным и, вероятно, прекрасно понимал, что последует за пересечением ВСУ «красной черты», трезво оценивая возможности собственной армии. Нынешний же министр обороны в прошлом — адвокат, не имеющий ни малейшего профессионального понятия о том, что такое война. Следовательно, объективного взгляда на ситуацию ждать от него не приходится. Похоже, этот говорун уже готов отправить на верную смерть тысячи вверенных ему солдат, считая, что действует исключительно во благо Родины.

Тем не менее Резников — фигура, как ни крути, публичная, официальная и, следовательно, ограниченная в своих действиях правилами некоего политеса. Чего не скажешь о новом советнике главкома украинских вооруженных сил Дмитрии Яроше.

Долго рассказывать о бывшем лидере запрещенного в России экстремистского «Правого сектора»1 не имеет смысла. С момента государственного переворота на Украине о нем рассказано и так немало. Достаточно будет упомянуть лишь о том, что еще в марте 2014 года Главное следственное управление СК РФ вынесло постановление о привлечении Яроша в качестве обвиняемого. Дело было возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации»). Причиной этого привлечения стало обращение фигуранта к лидеру чеченских сепаратистов Доку Умарову с требованием оказания вооруженной поддержки в «борьбе с Россией».

«Украинцы всегда поддерживали освободительную борьбу чеченского и других народов Кавказа. Теперь настало время вам поддерживать Украину. Как лидер “Правого сектора” призываю вас активизировать борьбу. Россия не такая сильная, как кажется», — написал тогда Ярош на странице, возглавляемой им организации в социальной сети «ВКонтакте».

Федеральное агентство новостей /

Написал он это не просто так, а обращаясь к старым «друзьям», в компании которых во времена первой чеченской войны убивал российских бойцов.

О чем говорит это назначение? Исчерпывающий ответ дал Алексей Леонков:

«Сейчас им не хватает лишь одного — воли, чтобы выполнить приказ о нападении на Донбасс. Назначение Яроша, последовательного сторонника “партии войны”, открыто призывающего к силовому возвращению не только Донбасса, но и Крыма, советником главкома ВСУ говорит о том, что морально Киев к войне готов», — заключил военный эксперт в беседе с корреспондентом РИА Новости.

От себя я бы добавил, что новая должность упомянутого нациста — еще и признак того, что Владимир Зеленский смертельно боится радикалов. Причем боится уже давно.

Между тем обстрелы окраин Донецка продолжаются — Киев не прекращает нащупывать ту черту, за которой Украина потеряет свою государственность.

1 Организация запрещена на территории РФ.