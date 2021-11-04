Публицист Щукин: «Федрезерв США — сокращая, расширяем»

2-3 ноября состоялось предпоследнее в этом году заседание комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США. На нем было заявлено, что аттракцион неслыханной эмиссионной щедрости продолжится — учетная ставка сохранена на уровне 0-0,25% годовых, а программу количественного смягчения (QE), по которой ежемесячно в американскую (и мировую) экономику закачивается 120 млрд долларов (80 млрд — в обмен на казначейские облигации и 40 млрд — на ипотечные), будут сокращать на 15 млрд долларов (соответственно, 10+5 млрд).

О дате начала этого сокращения главой ФРС Джеромом Пауэллом было сказано достаточно туманно:

«Позже в этом месяце».

И добавлено, что параметры сокращения могут меняться в зависимости от уровня инфляции и безработицы в стране.

В большинстве комментариев по этому поводу проводится мысль, что, мол, налицо давно ожидаемое «ужесточение кредитно-денежной политики» со стороны федрезерва, который взялся за оздоровление финансового рынка. Но на этих новостях биржевые индексы Доу-Джонса и NASDAQ взяли исторически рекордные планки (соответственно, в 36000 и 15000 пунктов) — финансовые спекулянты поняли полученный сигнал так, что подпорка долларовой ликвидности со стороны ФРС будет сохраняться еще неопределенно длительное время, до Нового года — точно.

А если еще учесть перспективу повышения планки федерального долга США в декабре и озвученную на климатическом саммите (СОР-26) в Глазго программу инвестирования 130 трлн долларов в зеленую экономику, становится понятно, что «наркодозы» долларовых вливаний в мировые рынки — во всяком случае, до 2023 года — будут не уменьшаться, а увеличиваться.

Из выступления 3 ноября на СОР-26 специального посланника ООН по климату, экс-главы банка Англии Марка Карни:

«Те компании, которые пообещают сокращать вредные выбросы в атмосферу, получат финансирование для своих проектов, а остальные — нет».

И вряд ли на следующем заседании ФРС 15 декабря ситуация принципиально изменится. Так что нынешний всеобщий бычий оптимизм финансовых, а следом за ними и прочих рынков, включая рынок сырья и энергоносителей, понятен.

Вообще, очень похоже на то, что весь пакет нынешних решений ФРС принимался специально под ситуацию в конгрессе США, где остается подвешенным вопрос о потолке федерального долга и, соответственно, об исполнении федерального бюджета. Пока все расходы администрации Джо Байдена оплачиваются через ФРС «явочным порядком». Госдолг, за октябрь выросший почти на 300 млрд долларов, уже до конца текущей недели может перевалить за 29 трлн долларов. Но ровно через месяц, 4 декабря, эта экстраординарная «лафа» закончится, а бюджетные процессы должны вернуться в традиционные правовые рамки. Для этого необходимо лишь одно — залить все противоречия демократов с республиканцами денежной массой. И федрезерв в лице своего главы (кстати, назначенного при Дональде Трампе и сменившего на этом посту нынешнего министра финансов администрации Байдена Джанет Йеллен) подтвердил свою готовность это делать фактически до промежуточных выборов 2022 года.

Федеральное агентство новостей / Ольга Назаркина

В данной связи обращает на себя внимание явная разнонаправленность политики американской ФРС и российского ЦБ. Последний с апреля 2021 года (с заявленной целью затормозить инфляцию) не только шесть раз подряд повышал свою ключевую ставку с 4,25% до 7,5% годовых, но и заявил о необходимости и готовности делать это и дальше, не исключено — вплоть до уровня 8,5% на заседании 17 декабря. При этом официальный прогноз инфляции в России по итогам 2021 года от ЦБ РФ вырос с 3,7-3,9% до 7,4-7,9%. Глава национального финансового регулятора Эльвира Набиуллина отмечает высокие темпы и экспорта (вывоза) капитала из нашей страны, и импорта (ввоза) инфляции в нее, но продолжает действовать по правилам либерал-монетаристского канона. Так, по состоянию на 1 октября 2021 года денежная масса (агрегат М2) в России с начала года выросла всего на 3,3%, зато с 1 октября 2020 года — на 8,2%, что позволяет рассматривать нынешний рост цен как эхо прошлогодней антиковидной накачки национальной экономики деньгами на фоне 3,1-процетного снижения ВВП.

Для России нынешний год в экономическом измерении, если не случится каких-то внешних форс-мажорных обстоятельств, скорее всего, окажется зеркальным отражением 2020-го, восстановлением доковидного статус-кво. А вот США и коллективный Запад в целом, даже оказавшись в кризисной яме, считают, что надо копать шире и глубже.