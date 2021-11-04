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Ливийский профсоюз преподавателей грозит полной остановкой образовательного процесса
Весь мир
Ливийский профсоюз преподавателей грозит полной остановкой образовательного процесса
pixabay.com  / 

Триполи, 4 ноября. Преподаватели ливийских университетов потребовали погашения всех задолженностей по заработным платам и премиям, выразив глубокое недовольство тяжелым финансовым положением, в котором они оказались.

Профсоюз сотрудников вузов страны пригрозил объявить текущий учебный год «белым». Это означает прекращение образовательного процесса, вызванное каким-либо экстренным или чрезвычайным обстоятельством.

«Все, что нам причитается, украдено чиновниками. В обмен на работу мы получаем только крохи. Ответом на эту политику станет объявление текущего учебного года "белым". Мы идем на данный шаг, чтобы сохранить достоинство университетского профессора, и нас поддерживает большинство», — заявлено в публикации профсоюза в Facebook.

Соответствующее решение вынесут члены организации на очередном общем собрании. Преподаватели подчеркнули, что больше не станут церемониться с правительством и выслушивать отговорки о его «благих намерениях» даже после выборов и смены власти в стране. Профсоюз подтвердил, что занятия возобновятся только после выполнения всех его условий.

«Лучше пожертвовать учебным сезоном, чем годами идти в неправильном направлении», — добавлено в заявлении.

Генеральный синдикат преподавателей высших и средних технических образовательных заведений объявил 27 сентября о своем намерении организовать открытую забастовку с целью оказать давление на правительство. Работники ливийских университетов требуют причитающихся с 2014 года компенсаций, утверждая, что учителя не видели своих заработных плат уже больше пяти лет.

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ливия
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