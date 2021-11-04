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Шугалей: Башага делает заявления о России для получения очков в предвыборной гонке
Политика
Шугалей: Башага делает заявления о России для получения очков в предвыборной гонке
fathibashaga.ly  /  الموقع الرسمي لوزير داخلية ليبيا السيد فتحي علي باشاغا

Санкт-Петербург, 4 ноября. Претендент на пост ливийского президента Фатхи Башага вряд ли проявляет искренность, когда говорит об уважительном отношении к России, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Согласно полученной информации, Башага заявил о позитивной роли России при урегулировании ливийского кризиса. В случае победы на президентских выборах он планирует наладить конструктивное сотрудничество с Москвой.

Стоит отметить, что бывший глава «МВД» западного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Башага ранее занимал проамериканскую позицию, выступал за развертывание военной базы США в африканской стране для борьбы с РФ и участвовал в похищении российских ученых в Триполи в 2019 году.

Среди похищенных специалистов был и Максим Шугалей, который теперь сомневается в искренности слов Башаги о сотрудничестве с Москвой. По мнению главы ФЗНЦ, бывший начальник «МВД» пытается заработать политические очки в предвыборной гонке.

Шугалей: Башага делает заявления о России для получения очков в предвыборной гонке
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Просто сейчас идет избирательная кампания. И находясь в Ливии уже после тюрьмы, я увидел среди простых граждан очень уважительное отношение к нашей стране. И к нашему президенту. Многие люди, когда узнавали, что я россиянин, относились ко мне совсем по-другому. Человек, который сейчас баллотируется, пытается использовать Россию для своего рейтинга в президентской гонке. Насколько он искренен при этом — у меня большие сомнения», — сообщил социолог в интервью «Политике Сегодня».

Как стало известно ранее, Фатхи Башага объявил о выдвижении на президентских выборах в Ливии. Он также рассказал журналистам о своей программе.

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