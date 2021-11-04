Эксперты ДГТУ научились выращивать рыбу в закрытых водоемах без системы очистки

Ростов-на-Дону, 4 ноября. Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) разработали технологию очистки воды для рыбохозяйств без применения дополнительных резервуаров.

Усовершенствованный бактериальный комплекс Biofloc позволит в разы уменьшить затраты по производству рыбы и других водных обитателей в закрытых водоемах. Технология основана на применении особой микрофлоры, которая способна перерабатывать токсичные отходы жизнедеятельности гидробионтов и даже превращать их в полезные вещества. Таким способом очищать воду можно без применения дополнительных фильтров и дорогостоящей техники.

«Благодаря нашей бактериальной взвеcи все продукты жизнедеятельности рыбы и других организмов преобразуются в нетоксичную биомассу. Также наш состав угнетает патогены, а при попадании внутрь культивируемого организма улучшает его кишечный микробный баланс», — пояснила заместитель декана факультета «Агропромышленный» ДГТУ, профессор Ирина Ткачева.

Ученые ДГТУ также создали установку для распределения бактериальной взвеси равномерно в емкости с рыбой. Новейшая разработка российских ученых позволит отказаться от прежних систем очистки, что значительно упростит обслуживание и снизит затраты на производство рыбы и других водных обитателей, уверены специалисты.

Главным правилом при покупке рыбы является ее приобретение в сертифицированных магазинах. На стихийных рынках не ведется контроля качества продукции, сообщила начальник лаборатории ООО «Русский рыбный мир» Светлана Строева.