Мать Тимати рассказала, как дочь рэпера реагирует на частую смену его девушек

Москва, 4 ноября. Мать рэпера Тимура Юнусова (Тимати) Симона ответила на резкие вопросы подписчиков о личной жизни сына. По ее словам, частая смена девушек артистом никак не навредит его дочери Алисе.

Симона Юнусова занимается воспитанием внучки Алисы. Она ведет блог в Instagram, в котором рассказывает об успехах и достижениях девочки. Нередко под ее постами появляются комментарии пользователей, недовольных тем, что дочерью занимается бабушка, а не родная мать Алена Шишкова.

Одна из пользовательниц поинтересовалась, как Алисе объясняют «постоянную смену женщин у ее папы». Мать рэпера заявила, что у девочки много своих дел, ей просто некогда думать о таких вещах. Другой фолловер обратил внимание на фотографии совместного отдыха Алисы, Тимати и его новой девушки Саши Дони. По его мнению, не стоит знакомить наследницу со всеми пассиями любвеобильного артиста.

«С чего вы взяли, что Алиса идентифицирует девушек? У нас их тут более ста!» — иронично высказалась Симона Юнусова.

У Тимура Юнусова были продолжительные отношения с двумя девушками — Аленой Шишковой и Анастасией Решетовой. Первая модель подарила ему дочь Алису, вторая — сына Ратмира. С другими избранницами у Тимати были короткие романы.

Ранее артист провел экскурсию по своим столичным апартаментам. Журналисты подсчитали, что двухэтажная квартира площадью 650 квадратных метров стоит порядка 850 млн рублей.