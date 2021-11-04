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Петербуржцы отметили День народного единства праздничным субботником

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 18:33
Общество

Вот уже 17-й год подряд 4 ноября в России отмечается День народного единства. В честь праздника жители Центрального района Северной столицы вышли на улицу, чтобы сделать город чище.

В 11:00 все желающие собрались у здания муниципального образования «Лиговка-Ямская». После чего принялись за дело. Не помешали ни привычные петербуржцам тучи, ни моросивший дождик. Рабочие и жители домов вместе собирали листья и убирали мусор.

Глава муниципального образования Вадим Войтановский тоже не остался в стороне. По его мнению, такие субботники демонстрируют единство русского народа. А уборка на свежем воздухе полезна для здоровья не меньше, чем поход в спортзал. 

«Этот праздник можно было по-разному проводить. Можно было сидеть за столом с 50 граммов, по-другому отметить как-то, веселясь. Мы решили с жителями отметить это вместе, на свежем воздухе. Убрать, привести в порядок нашу территорию. Во-первых, физическая нагрузка полезная, плюс благое, хорошее дело», — рассудил он.

Участники праздничного субботника остались довольны идеей администрации и самим мероприятием.

«Во-первых, встретились с людьми, с депутатом. И во-вторых, помогли молодым красивым ребятам в уборке территории», — пояснил житель Центрального района Валерий Панов.

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петербург день народного единства праздник субботник вадим войтановский
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