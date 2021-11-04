Главнокомандующий ВС Судана подтвердил стремление защищать переход к демократии

Хартум, 4 ноября. Главнокомандующий суданскими ВС генерал-полковник Абдель Фаттах аль-Бурхан подчеркнул стремление армии защищать переход к демократии, завершить формирование временных структур и довести политический процесс до свободных и справедливых выборов.

Заявление прозвучало в ходе встречи военачальника со специальным посланником Африканского союза (АС) Олусегуном Обасанджо. Он также отметил, что в настоящее время вооруженные силы решают вопрос о назначении премьер-министра, который затем сформирует гражданское правительство, состоящее из технократов.

Аль-Бурхан проинформировал представителя АС о развитии политической ситуации в Судане. Он снова подтвердил, что переходный период в стране закончится всеобщими национальными выборами в июле 2023 года, в результате которых состоится избрание нового кабмина в соответствии с чаяниями народа.

В свою очередь посланник АС поблагодарил генерала за усилия, приложенные для урегулирования кризиса в Судане путем консультаций со всеми соответствующими сторонами. Он также проинформировал главнокомандующего вооруженными силами о текущих событиях в районе Африканского Рога.

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей выразил уверенность, что после прихода к власти военных у Судана появилась возможность пойти путем самоопределения.