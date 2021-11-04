Парламент Ирана направит в суд материалы расследования о преступлениях Роухани

Тегеран, 4 ноября. Члены иранского парламента пришли к соглашению передать на рассмотрение суда отчет о деятельности экс-президента страны Хасана Роухани, который накануне был зачитан в Меджлисе.

Комиссия, составившая доклад, обвиняет бывшего лидера в халатности и принятии множества неверных решений в области здравоохранения, международных отношений и управления государством. В частности, на Роухани возложили ответственность за провал в борьбе с коронавирусом, крайне низкие темпы вакцинации от COVID-19 и разработки прививок национального производства, а также за экономический спад и рост безработицы.

مجلس گزارش عملکرد حسن روحانی در ستاد ملی مقابله با کرونا را به دادگاه فرستاد



نمایندگان مجلس پس از قرائت گزارش کمیسیون بهداشت در مورد عملکرد حسن #روحانی به عنوان رئیس وقت ستاد ملی #کرونا گزارش این عملکرد را به قوه قضائیه فرستادند. pic.twitter.com/jefPwZW5yV — زیتون (@zeitoons) November 2, 2021

Иск против экс-президента был подан парламентариями в прошлом месяце, также преследования продолжаются и в отношении членов его правительства. Глава комиссии по реализации конституционной статьи 90 (о жалобах на работу парламента) Хасан Ходжаи тогда пообещал сформировать команду, которая рассмотрит полученные документы и будет проводить разбирательство. Некоторые из сторонников бывшего Роухани уже предстали перед судом и получили приговоры по различным обвинениям, в том числе коррупции.

В отличие от своих подчиненных бывший лидер до сих пор не привлекался к ответу. Ранее новые власти республики сообщили, что рассмотрением его дела должен будет заняться специальный клерикальный суд. В целом нападки консерваторов на президента продолжались и при его власти, причем среди обвинений была даже государственная измена — за подписание Ираном Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), ограничивающего ядерную программу.

#Iran’s parliament acknowledges disastrous mismanagement of the #coronavirus outbreak



In this light, the report of the Majlis health commission is in fact a ploy to use Rouhani as a scapegoat for regime Supreme Leader Ali Khamenei.https://t.co/GJumk9yrP9 — People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI/MEK) (@Mojahedineng) November 3, 2021

Многие аналитики считают, что, очерняя Роухани, сторонники жесткой линии управления государством пытаются свалить на него всю ответственность за плачевную экономическую ситуацию в стране и ее возможное ухудшение в дальнейшем. Особенно странным выглядят обвинения экс-президента в разгоне антиправительственных демонстраций в 2019 году, вызванных ростом цен на бензин, в результате чего погибло несколько сотен протестующих. Однако правозащитниками не менее активно критикуются и многие из высокопоставленных членов нового правительства, включая самого Эбрахима Раиси — президента считают причастным к многочисленным казням в то время, когда он занимал важные должности в судебной власти страны.

In #BloodyNovember 2019, citizens in #Iran flooded onto the streets in more than 200 cities.

They vented their anger over the entire ruling system, chanting, "Death to Khamenei and Rouhani."

In Shahryar, Tehran, they set an iconic ring of the regime founder ablaze.#آبان_زنده_است pic.twitter.com/vzFUiws8Tz — Iran News Update (@IranNewsUpdate1) November 4, 2021

Общий перечень «преступлений» Роухани, составленный членами меджлиса, впечатляет:

— назначение на важные государственные посты «вражеских шпионов» с двойным гражданством;

— препятствование развитию национальной медицины и присоединение к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что привело к повышению смертности из-за коронавируса;

— рост инфляции, ущерб финансовым активам граждан страны на общую сумму более 20 млн долларов;

— сотрудничество с государствами, бойкотирующими Исламскую Республику, раскрытие способов обхода санкций и неприятие помощи от союзников, которая помогла бы отказаться от долларовых расчетов;

— «неоднократная демонстрация слабости перед лицом врага, ведение бесполезных переговоров и оскорбление национального престижа попрошайничеством»;

— игнорирование указаний верховного лидера страны о необходимости контроля над киберпространством, что способствовало разрушению семейных ценностей, развитию азартных игр, росту криминала, психических заболеваний и сексуальных отклонений.

#خامنه‌ای به مجلس: نام افراد پیش از اثبات جرم رسانه‌ای نشود !!



بله خوب اول چک کنیم اسم مجتبی و بیت هم هست تو پرونده؟ بود ماست مالی کنیم

اگه نبود پیگیر حق حساب باشیم که لایی نکشند #رهبر_دزد ???????? pic.twitter.com/QjHyxVVqgh — Ashkan (@Ashkan_2580) November 3, 2021

Несмотря на активные попытки консерваторов привлечь Роухани к ответу, на данный момент прокуратура Ирана не возбудила в его отношении ни одного дела, о чем ведомство сообщило через свою пресс-службу.

Также пыл парламента поумерило послание от верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, которое зачитал спикер Мохаммад Багер Галибаф в начале открытой сессии Меджлиса 3 сентября. Глава государства призвал не упоминать имена лиц, в отношении которых ведется следствие, до окончательного приговора суда, указывая на один из представленных парламентской комиссией докладов. Иранский лидер не сообщил, о каком именно документе идет речь, однако местные СМИ предположили, что подразумевалось расследование о коррупции, в котором были замешаны Роухани и бывший вице-президент Исхак Джахангири.