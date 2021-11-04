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Парламент Ирана направит в суд материалы расследования о преступлениях Роухани
Весь мир
Парламент Ирана направит в суд материалы расследования о преступлениях Роухани
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press / Keystone Press Agency

Тегеран, 4 ноября. Члены иранского парламента пришли к соглашению передать на рассмотрение суда отчет о деятельности экс-президента страны Хасана Роухани, который накануне был зачитан в Меджлисе.

Комиссия, составившая доклад, обвиняет бывшего лидера в халатности и принятии множества неверных решений в области здравоохранения, международных отношений и управления государством. В частности, на Роухани возложили ответственность за провал в борьбе с коронавирусом, крайне низкие темпы вакцинации от COVID-19 и разработки прививок национального производства, а также за экономический спад и рост безработицы.

Иск против экс-президента был подан парламентариями в прошлом месяце, также преследования продолжаются и в отношении членов его правительства. Глава комиссии по реализации конституционной статьи 90 (о жалобах на работу парламента) Хасан Ходжаи тогда пообещал сформировать команду, которая рассмотрит полученные документы и будет проводить разбирательство. Некоторые из сторонников бывшего Роухани уже предстали перед судом и получили приговоры по различным обвинениям, в том числе коррупции.

В отличие от своих подчиненных бывший лидер до сих пор не привлекался к ответу. Ранее новые власти республики сообщили, что рассмотрением его дела должен будет заняться специальный клерикальный суд. В целом нападки консерваторов на президента продолжались и при его власти, причем среди обвинений была даже государственная измена — за подписание Ираном Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), ограничивающего ядерную программу.

Многие аналитики считают, что, очерняя Роухани, сторонники жесткой линии управления государством пытаются свалить на него всю ответственность за плачевную экономическую ситуацию в стране и ее возможное ухудшение в дальнейшем. Особенно странным выглядят обвинения экс-президента в разгоне антиправительственных демонстраций в 2019 году, вызванных ростом цен на бензин, в результате чего погибло несколько сотен протестующих. Однако правозащитниками не менее активно критикуются и многие из высокопоставленных членов нового правительства, включая самого Эбрахима Раиси — президента считают причастным к многочисленным казням в то время, когда он занимал важные должности в судебной власти страны.

Общий перечень «преступлений» Роухани, составленный членами меджлиса, впечатляет:

  • — назначение на важные государственные посты «вражеских шпионов» с двойным гражданством;

  • — препятствование развитию национальной медицины и присоединение к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что привело к повышению смертности из-за коронавируса;

  • — рост инфляции, ущерб финансовым активам граждан страны на общую сумму более 20 млн долларов;

  • — сотрудничество с государствами, бойкотирующими Исламскую Республику, раскрытие способов обхода санкций и неприятие помощи от союзников, которая помогла бы отказаться от долларовых расчетов;

  • — «неоднократная демонстрация слабости перед лицом врага, ведение бесполезных переговоров и оскорбление национального престижа попрошайничеством»;

  • — игнорирование указаний верховного лидера страны о необходимости контроля над киберпространством, что способствовало разрушению семейных ценностей, развитию азартных игр, росту криминала, психических заболеваний и сексуальных отклонений.

Несмотря на активные попытки консерваторов привлечь Роухани к ответу, на данный момент прокуратура Ирана не возбудила в его отношении ни одного дела, о чем ведомство сообщило через свою пресс-службу.

Также пыл парламента поумерило послание от верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, которое зачитал спикер Мохаммад Багер Галибаф в начале открытой сессии Меджлиса 3 сентября. Глава государства призвал не упоминать имена лиц, в отношении которых ведется следствие, до окончательного приговора суда, указывая на один из представленных парламентской комиссией докладов. Иранский лидер не сообщил, о каком именно документе идет речь, однако местные СМИ предположили, что подразумевалось расследование о коррупции, в котором были замешаны Роухани и бывший вице-президент Исхак Джахангири.

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