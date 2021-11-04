Публицист Анпилогов: «Мог ли Запад спровоцировать глобальное потепление, истребив усатых китов»

Крупнейшие млекопитающие планеты являются мощнейшим фактором поглощения углекислого газа, способным остановить идущее сейчас глобальное потепление. О важной роли китов в поглощении углекислоты океанами было известно и раньше, однако теперь выяснилось, что крупнейшие виды усатых китов съедают втрое больше планктона, чем предполагалось ранее. Это говорит о том, что роль китов в жизнедеятельности океанических экосистем недооценивали.

Не исключено, что важнейшей задачей восстановления экосистем является не только сохранение тропических лесов и тайги, но и восстановление популяций морских гигантов, которые были значительно сокращены людьми за последние два столетия.

Прожорливые гиганты

О том, что киты — одни из главных биосферных поглотителей углекислоты, известно достаточно давно: такая их роль явно следовала из огромного размера этих крупнейших морских существ.

Самые большие виды китов — синий, серый, гренландский и горбатый — за свою жизнь потребляют около 30 тонн углекислого газа, в то время как дерево в тропических или таежных лесах за десятилетие потребляет меньше 250 кг двуокиси углерода. Кроме того, после смерти кита в природных условиях его туша опускается на морское дно, где накопленный им за всю жизнь углерод перерабатывается морской экосистемой в твердый остаток.

Напротив, после гибели дерева накопленный им углерод обычно достаточно быстро — за один-два десятилетия — возвращается в атмосферу планеты в результате процессов гниения и горения.

pixabay.com / janeb13

Однако главный эффект от присутствия китов в земных океанах состоит в ином. В процессе жизнедеятельности киты насыщают воду отходами своей жизнедеятельности, которые богаты азотом, фосфором и железом, тем самым стимулируя рост фитопланктона, который одновременно является их пищей.

Эти микроскопические существа сегодня обеспечивают поступление около 50% кислорода в атмосферу, одновременно отвечая за поглощение около 37 млрд тонн углекислого газа. Для понимания колоссальности этой цифры: такое ежегодное связывание углекислого газа составляет около 40% всех антропогенных выбросов или эквивалентно эффекту от 1,7 трлн взрослых деревьев. То есть фитопланктон нашего океана работает на поглощение углекислого газа где-то вчетверо интенсивнее, чем весь тропический лес Южной Америки, который принято называть легкими планеты.

Фактически именно от китов зависит популяция фитопланктона, так как фитопланктона в мировом океане могло бы быть значительно больше, но в теплых водах ему не хватает азота и фосфора, а в холодных регионах — железа. Поэтому учеными было отмечено ранее, что этой проблемы нет там, где китов много, и планктона вслед за китами в населенных ими водами появляется гораздо больше.

Global Look Press / E. Hummel/blickwinkel

Долговременное решение климатической проблемы

В прошлом исследовании постулировалось, что повышение популяции китов на единицы (2-3%) процентов может оказать очень заметный эффект на глобальное потепление за счет снижения содержания двуокиси углерода в атмосфере, которая является сильным парниковым газом.

Благодаря даже такому незначительному увеличению популяции китов рост производительности фитопланктона составит около 1%. Это позволит забирать из атмосферы дополнительно сотни миллионов тонн углекислого газа в год, что эквивалентно появлению 2 млрд новых зрелых деревьев. Такого количества деревьев достаточно, чтобы полностью покрыть лесом небольшую страну, сравнимую по размеру со Швейцарией.

Но теперь в рамках нового исследования, опубликованного в журнале Nature, стало ясно, что роль китов была недооценена. Ученые обнаружили, что крупнейшие виды усатых китов за свою жизнь съедают втрое больше планктона, чем предполагалось ранее: обогащение воды продуктами их жизнедеятельности носит гораздо более интенсивный характер, а рост фитопланктона идет значительно быстрее.

Оказалось, ранее биологи сильно недооценивали аппетит китов. Новые расчеты показали, что тихоокеанские синие киты каждый день съедают около 16 тонн криля, а их менее крупные родичи — гренландские и северные гладкие киты — около 5-6 тонн планктона. Все эти показатели, как отмечают ученые, примерно втрое выше предыдущих оценок.

«В работе экосистем Земли и изъятии углерода из биосферы киты играют столь же важную роль, как и лесные массивы на континентах. Благодаря восстановлению их популяции мы сможем одновременно поддержать океанические экосистемы и замедлить глобальное потепление», — говорится в выводах нового исследования.

Global Look Press / E. Hummel/blickwinkel

Неудобная правда для теории глобального потепления

История взаимоотношений человека и китов достаточно трагична. Почти за два столетия интенсивного китобойного промысла популяция китов в мире сократилась на 75%, а некоторые виды китов, такие как гренландский, серый и синий кит, оказались под угрозой полного уничтожения. Интересно, что истребление китов совпало по времени с началом глобального роста температур и увеличения концентрации углекислого газа в атмосфере Земли. Что высвечивает и очевидный вопрос — а что было первопричиной сложных климатических изменений, с которыми человечество пытается бороться сегодня?

При этом стоит сказать, что наибольший вред популяции морских гигантов нанесли западные страны, многие из которых поэтапно прекратили китобойный промысел только к середине 1980-х годов. Более того, Норвегия, Фарерские острова, Исландия, Гренландия и Канада даже создали отдельную контролирующую организацию — Комиссию по морским млекопитающим Северной Атлантики — и до сих пор не участвуют в моратории на добычу китов, лишь ограничив их промысел на более низком уровне.

В 2010 году из моратория на добычу китов также вышли Япония и Дания, которые тут же возобновили китобойный промысел и стали добывать до 2000 китов ежегодно. В 2014 году Международный суд ООН предписал Японии прекратить китовый промысел, проводимый в водах Антарктики, однако власти страны не исполнили этого решения, хотя и сократили число добываемых особей.

Поэтому восстановление популяции крупнейших млекопитающих планеты по-прежнему упирается в нежелание целого ряда стран прекратить коммерческий промысел китов. Как подсчитали ученые, если удастся вернуться к объемам популяции китов хотя бы начала ХХ века, эти животные будут способы снизить содержание углекислоты в атмосфере Земли дополнительно на 2 млрд тонн ежегодно, что вместе с уже существующим эффектом эквивалентно около 60% современных антропогенных выбросов.

Так что решение о балансировке глобального цикла углерода в распоряжении человечества есть. Вопрос лишь в том, чтобы проявить волю в его воплощении в жизнь.