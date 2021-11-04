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Петербургский «Зенит» наказали закрытием сектора за нарушение регламента РФС

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 16:10
Спорт
Петербургский «Зенит» наказали закрытием сектора за нарушение регламента РФС
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Санкт-Петербург, 4 ноября. Российский футбольный союз (РФС) наказал «Зенит» закрытием фанатского сектора из-за поведения болельщиков в матче РПЛ с московским «Динамо».

Члены контрольно-дисциплинарного комитета РФС приняли решение наказать петербургский «Зенит» закрытием сектора D102 на ближайший матч чемпионата России по футболу. Соответствующее решение было принято из-за скандирования фанатами ненормативной лексики в игре с «Динамо», сообщила пресс-служба организации. Кроме того, «Зенит» оштрафовали на 80 тысяч рублей. Также петербургскому клубу вынесли замечание в связи с демонстрацией несогласованного баннера.

Ранее «Зенит» потерпел поражение от туринского «Ювентуса» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча в Италии закончился победой хозяев со счетом 4:2.

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