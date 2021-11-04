Дочь Ани Лорак отправилась на отдых с отцом и его новой возлюбленной

Киев, 4 ноября. Бывший муж певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу отправился на отдых со своей новой возлюбленной Лилией. Предприниматель взял с собой десятилетнюю дочь Софию, которую родила от него исполнительница.

Экс-супруг Лорак поделился кадрами, снятыми в поездке, в Instagram Stories. На видео избранница Налчаджиоглу и его дочь проводят время вместе на украинском горнолыжном курорте Буковель.

Prt Scr instagram.com / @muratnalca

Судя по коротким роликам, возлюбленной бизнесмена, которой он недавно сделал предложение, удалось найти общий язык с его дочерью от Ани Лорак. Невеста бывшего мужа певицы гуляла вместе с девочкой и кормила животных. Избранница Налчаджиоглу, которая работает визажистом в Киеве, тоже показала кадры с ребенком в Instagram Stories.

Prt Scr instagram.com / @muratnalca

Напомним, Ани Лорак вышла замуж за турецкого бизнесмена в 2009 году. Дочь пары появилась на свет примерно через два года после свадьбы. Брак певицы и предпринимателя продлился десять лет, однако они перестали жить вместе задолго до официального развода.

Предполагаемой причиной расставания исполнительницы с мужем называли его неверность. Например, летом 2018 года Налчаджиоглу заметили в клубе в компании модели Яны Беляевой.

Лорак признавалась, что развод стал для нее мучением. Пережить измены бывшего мужа певице позволила любовь к себе.