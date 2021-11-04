День народного единства: почему праздник стал для России особенным

В 1938 году в честь подвига Минина и Пожарского для радио была написана опера. В ее создании принял участие даже русский писатель и театральный режиссер Михаил Булгаков. Он написал слова для персонажа Минина. Это был тяжелый и кропотливый труд, который неоднократно подвергался критике со стороны партийного руководства, поэтому оперу пришлось неоднократно переделывать. Произведение стало популярным и конкурировало с известной оперой про Ивана Сусанина. Одна из песен про Минина и Пожарского, исполнявшаяся от имени народного ополчения, регулярно звучала во время Второй мировой войны. Призыв сражаться за Москву поднимал народный дух.
В 2011 году композитором Борисом Сазоновым была написана новая опера специально к этому дню, которую российская аудитория высоко оценила.