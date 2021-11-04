День народного единства: почему праздник стал для России особенным

Идея отмечать День народного единства возникла в 2004 году в межрелигиозном совете России. Поддержал инициативу на тот момент Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Впервые праздник отметили 4 ноября 2005 года. День народного единства также является днем воинской славы РФ. Многие задаются вопросом, почему праздник имеет именно такое название. Одно из объяснений — содержимое пояснительной записки к проекту закона о введении нового праздника: «4 ноября 1612 года воины народного ополчения… продемонстрировали образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе».



До 2005 года красным днем календаря считалось 7 ноября — День Великой Октябрьской социалистической революции. В 1996 году праздник был переименован в День примирения и согласия. Таким образом, День народного единства 4 ноября стал выходным вместо 7 дня месяца.

