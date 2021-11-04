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День народного единства: почему праздник стал для России особенным
В России вспоминают подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.
В России 4 ноября отмечается День народного единства, который был учрежден в качестве праздника и выходного дня в 2005 году. Однако многие граждане страны до сих пор не знают о событии, которое произошло в этот день более 400 лет назад. ФАН рассказывает, почему 4 ноября — особенный день, и приводит интересные факты об этом празднике.
История
4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года князь Дмитрий Пожарский и посадский человек Кузьма Минин с народным ополчением освободили Москву от польских интервентов, хозяйничавших в ней. После изгнания поляков завершился долгий период Смутного времени — тяжелой эпохи, когда в стране царила полная неразбериха. Через несколько месяцев после освобождения Москвы пришел новый правитель — Михаил Федорович Романов.
Учреждение праздника
Идея отмечать День народного единства возникла в 2004 году в межрелигиозном совете России. Поддержал инициативу на тот момент Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Впервые праздник отметили 4 ноября 2005 года. День народного единства также является днем воинской славы РФ. Многие задаются вопросом, почему праздник имеет именно такое название. Одно из объяснений — содержимое пояснительной записки к проекту закона о введении нового праздника: «4 ноября 1612 года воины народного ополчения… продемонстрировали образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе».

До 2005 года красным днем календаря считалось 7 ноября — День Великой Октябрьской социалистической революции. В 1996 году праздник был переименован в День примирения и согласия. Таким образом, День народного единства 4 ноября стал выходным вместо 7 дня месяца.
Памятники Минину и Пожарскому
Главный памятник Минину и Пожарскому расположен в самом сердце столицы нашей страны — на Красной площади. Он был открыт в 1818 году. Планировали установить монумент в Нижнем Новгороде, но в итоге решились поставить возле храма Василия Блаженного в Москве. В Новгороде установили обелиск у Вечного огня, который находится недалеко от Нижегородского кремля.
Еще один грандиозный монумент находится в Великом Новгороде. Он был построен в 1862 году, когда отмечалось тысячелетие Руси. Помимо Минина и Пожарского на памятнике изображены и другие исторические фигуры, внесшие вклад в развитие страны и защиту государства.
В Нижнем Новгород все-таки установили скульптуру, посвященную Дню народного единства. 4 ноября 2005 года в городе открыли памятник Минину и Пожарскому — уменьшенную копию московского монумента. Установили памятник в том самом месте, где Минин говорил свою речь, возле церкви Иоанна Предтечи.
Опера со словами Булгакова
В 1938 году в честь подвига Минина и Пожарского для радио была написана опера. В ее создании принял участие даже русский писатель и театральный режиссер Михаил Булгаков. Он написал слова для персонажа Минина. Это был тяжелый и кропотливый труд, который неоднократно подвергался критике со стороны партийного руководства, поэтому оперу пришлось неоднократно переделывать. Произведение стало популярным и конкурировало с известной оперой про Ивана Сусанина. Одна из песен про Минина и Пожарского, исполнявшаяся от имени народного ополчения, регулярно звучала во время Второй мировой войны. Призыв сражаться за Москву поднимал народный дух.

В 2011 году композитором Борисом Сазоновым была написана новая опера специально к этому дню, которую российская аудитория высоко оценила.