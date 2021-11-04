Журналист Григорий Азаренок: «Популярность Собчак — мыльный пузырь»

Блогер Вадим Манукян, автор и ведущий проектов «Давай поговорим» и «JourФак Манукяна», побеседовал с белорусским журналистом Григорием Азаренком после его яркой речи в программе «Азаренок. Тайные пружины политики 2.0» на канале СТВ, которая была посвящена, в частности, российским телеведущим Ксении Собчак и Тине Канделаки.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

— Григорий, благодарю за то, что нашел время пообщаться. В наших СМИ очень громко прозвучали выдержки из твоего последнего эфира, где были упомянуты Ксения Собчак и Тина Канделаки. Как ты считаешь, почему твои программы в России так активно цитируются, причем даже теми, по кому ты проезжаешь словно танком?

— Здравствуйте. Спасибо большое. На самом деле мы видим целенаправленные попытки ухудшения отношений в Союзном государстве, особенно накануне очень важного события — высшего госсовета. Происходит это следующим образом — наши беглые маразматики делают нарезки из программ государственного эфира и кидают этот мяч вашим либералам, которые на дух не переносят Белоруссию и белорусскую власть чисто из эстетического, имущественного и классового принципа. Действительно, об определенных персонах в медиапространстве России я высказываюсь резко и однозначно. Но они заслужили это своим отношением к собственной же стране. Как писал Достоевский: «Либерал дошел до того, что отрицает самую Россию, то есть ненавидит и бьет свою мать». Напомню, что Анатолий Чубайс в свое время заявил, что «ненавидит Достоевского, готов порвать его в клочья». А все эти персонажи, говоря языком Белинского, вышли из «чубайсовской шинели».

— Почему для тебя важно в столь жестком стиле доносить до своей аудитории те смыслы, которые заложены в твоей авторской передаче?

— Потому что пришло время честных и прямых ответов. Без умалчиваний, подмигиваний, ехидных улыбочек и полутонов.

— Ты нашел для себя ответ, почему Ксения Собчак столь популярна в российском медиапространстве?

— Популярность Ксении Анатольевны — мыльный пузырь. Оторвать ее от бесконечных пиар-процедур, которыми она ежедневно измазывает себя, как кремом, не стесняясь ни крови, ни порока, и этот мыльный пузырь лопнет.

— У вас, насколько я успел заметить, в Telegram ведется открытая дискуссия и с Тиной Канделаки. Какое мнение у тебя сложилось о ней?

— Тина Канделаки — персонаж не самостоятельный. Она представитель элитки, которая стала главным выгодоприобретателем дербана общенародной собственности. Лучше всех эту тусовку изобразил прекрасный писатель, большой друг нашей страны и нашего президента Александр Андреевич Проханов в своем романе «Теплоход Иосиф Бродский». Рекомендую Тине к прочтению.

— Ранее ты высказывался об интервью Алексея Венедиктова со Светланой Тихановской. В целом мне интересно понять твое отношение к Венедиктову, а также какое мнение у тебя сложилось о самом интервью?

— Я против глупой змагарской конспирологии, согласно которой интервью Венедиктову заказала одна из «башен Кремля». Змагарам (белорусским оппозиционерам. — Прим. ФАН) очень бы хотелось, но нет. Это либеральный интернационал. Они также поддерживают неонацизм на Украине, сегрегацию в Прибалтике, уничтожение памятников воинской славы по всей Европе. Пускай Венедиктов определится, сколько все-таки орденов Красной Звезды получил его предок, прежде чем мечтать о приезде в город-герой Минск. Интервью — пустое и обсуждать его смысла нет.

— Кого из российского медиапространства ты читаешь, смотришь, к чьему мнению ты прислушиваешься?

— В России очень много людей, которых белорусы любят, ценят и уважают. Перечислять можно долго. Владимир Соловьев — спасибо ему огромное. Александр Проханов, Николай Бурляев, Александр Михайлов. Для всех тяжелой утратой стал уход великого Владимира Меньшова. Импонирует отношение к искусству Сергея Безрукова. Если говорить о политике и СМИ, то лично мне ближе патриотический блок — Сергей Михеев, например. Можно долго называть имена. Любопытен весь патриотический спектр — от Дугина до центристов. Кроме «национал-шовинистов», которые на самом деле в глубине души являются русофобами и разрушителями. То, что я на дух не переношу олигархат и окормляемую им либерду, вы уже поняли. Ну и вам, Вадим, спасибо огромное за поддержку нашей страны.

— Расскажи ты как-то изменился после покушения, которое было совершено в твой адрес?

— Покушение только укрепило во мне уверенность в правильности нашего дела.

— Ты был награжден государственной наградой Александром Лукашенко. Что она для тебя значит?

— Служение такому президенту — уже огромная государственная награда. А если ты еще и отмечен им, то это выше всяких мечтаний.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

— Каким, на твой взгляд, будет союз России и Белоруссии через пять лет?

— Тут нельзя говорить: «Будет ли Союз?» Надо говорить так: «Или Союз будет, или не будет нас как субъектов, как народов, как государств». Вижу будущее объединение как единый геополитический гигант, где в симфонии развиваются суверенные и независимые государства. Модель развития в этом государстве неизбежно будет основана на социальной справедливости. Киев и Москва уже объединяли земли. Теперь слово за Минском.