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Новый глава минобороны Украины Резников заявил о возможной отмене призыва в армию
Армия
Новый глава минобороны Украины Резников заявил о возможной отмене призыва в армию
Федеральное агентство новостей

Киев, 4 ноября. Новый глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что обязательный призыв украинцев на срочную военную службу может быть отменен.

По его словам, в ближайшее время состоятся консультации со специалистами, в рамках которых будет обсуждаться возможность отмены призыва на срочную службу. При этом Резников отметил, что мечтает превратить ВСУ в профессиональную армию.

«Это намного эффективнее. Но мы должны сделать службу в армии привлекательной. И тогда у нас не будет стоять вопрос о призыве ребят-студентов. Мои надежды на новый закон о национальном сопротивлении, о создании войск территориальной обороны», — пояснил он.

Ранее стало известно, что Верховная рада Украины поддержала назначение бывшего вице-премьер-министра Алексея Резникова на пост главы украинского министерства обороны. Кандидатуру Резникова на пост главы военного ведомства внес президент Украины Владимир Зеленский, передает «Царьград».

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