Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 ноября 15:54
15:51
Общество
Центр «Вектор»: уровень защиты «ЭпиВакКороны» сопоставим с другими российскими вакцинами
15:51
Весь мир
МИД ЦАР: трагедию с гибелью подростка возле дворца президента спровоцировали миротворцы ООН
15:50
Армия
Новый глава минобороны Украины Резников заявил о возможной отмене призыва в армию
15:50
Общество
Москва и Ереван обсуждают условия экспорта произведенного в Армении «Спутника Лайт»
15:45
Экономика
Продовольствие продолжает глобально дорожать
15:43
Политика
Публицист Чаусов: «Почему украинский посол в Берлине заявил о потере доверия к Германии»
15:42
Экономика
Поставки российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа» возобновились
15:40
Общество
Автор песен Киркорова и Лещенко Сергей Соколкин умер от последствий коронавируса
15:40
Политика
Захарова высмеяла внесение Галкина в черный список минкульта Украины
15:36
Общество
Ряд жилых домов в дагестанских Избербаше и Южно-Сухокумске остается без отопления
Все новости

Продовольствие продолжает глобально дорожать

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 15:45
Экономика
Продовольствие продолжает глобально дорожать
un.org  /  JC McIlwaine / UN Photo

Рим, 4 ноября. Исторический максимум с июля 2011 года зарегистрирован в сегменте цен на продовольственные сырьевые товары, сообщают в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Глобальные цены на продукты в октябре прибавили 3% к сентябрю, что является новым ценовым рекордом. Эксперты пришли к такому выводу, изучив индекс продовольственных цен ФАО, отражающий ежемесячные корректировки международных цен.

Отмечается, что примерно на 3,2% увеличился индекс цен на зерновые культуры, если сравнивать динамику с первым месяцем осени. Аналитики ООН называют основной причиной подорожания уменьшение резервов в связи с более плохой урожайностью на территории ключевых государств-экспортеров пшеницы, среди которых — Соединенные Штаты, Канада и Российская Федерация.

Индекс цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН увеличивается в течение более 12 месяцев. Впервые за год тренд изменился в начале и середине лета, однако впоследствии индикатор вновь начал расти.

Динамику изменений цен на продукты в несетевых российских магазинах в октябре проанализировала компания технологических решений для малого и среднего бизнеса «Эвотор».

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Продовольствие продолжает глобально дорожать
оон рост цен фао продовольствие
Комментировать