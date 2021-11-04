Продовольствие продолжает глобально дорожать

Рим, 4 ноября. Исторический максимум с июля 2011 года зарегистрирован в сегменте цен на продовольственные сырьевые товары, сообщают в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Глобальные цены на продукты в октябре прибавили 3% к сентябрю, что является новым ценовым рекордом. Эксперты пришли к такому выводу, изучив индекс продовольственных цен ФАО, отражающий ежемесячные корректировки международных цен.

Отмечается, что примерно на 3,2% увеличился индекс цен на зерновые культуры, если сравнивать динамику с первым месяцем осени. Аналитики ООН называют основной причиной подорожания уменьшение резервов в связи с более плохой урожайностью на территории ключевых государств-экспортеров пшеницы, среди которых — Соединенные Штаты, Канада и Российская Федерация.

Индекс цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН увеличивается в течение более 12 месяцев. Впервые за год тренд изменился в начале и середине лета, однако впоследствии индикатор вновь начал расти.

Динамику изменений цен на продукты в несетевых российских магазинах в октябре проанализировала компания технологических решений для малого и среднего бизнеса «Эвотор».