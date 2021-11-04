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МИД ЦАР: Трагедию с гибелью подростка возле дворца президента спровоцировали миротворцы ООН

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 15:59
Весь мир
МИД ЦАР: Трагедию с гибелью подростка возле дворца президента спровоцировали миротворцы ООН
flickr.com  /  UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

Банги, 4 ноября. Руководство Организации Объединенных Наций должно воздержаться от неправильных толкований инцидента, произошедшего в понедельник, 1 ноября, у резиденции главы государства, и признать вину за действия собственных сотрудников. Об этом сообщается в опубликованном МИД ЦАР заявлении.

Власти африканской страны напомнили, что египетский контингент многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) прибыл в столицу страны и самовольно проник на территорию президентского дворца. Миротворцы попытались провести видеосъемку закрытого объекта, что запрещено законом.

Гвардейцы потребовали водителя автобуса остановиться, но тот проигнорировал приказ, развернул транспорт и на огромной скорости направился в сторону выезда. Уже за территорией комплекса машина на полном ходу сбила 15-летнюю девушку, от чего та скончалась на месте до приезда врачей.

«В первую очередь Министерство иностранных дел ЦАР выражает соболезнования семье погибшей. Мы поддерживаем ее родных и готовы оказать всю необходимую помощь. Ведомство также напоминает, что в стране запрещено проводить спортивные и иные мероприятия в районе резиденции президента, а также производить фото- или видеофиксацию ее окрестностей. Ограничения касаются даже туристов», — говорится в документе.

Центральноафриканские дипломаты также напомнили руководству ООН о том, что контингент миссии попытался запечатлеть стратегический объект, не подчинился законному требованию охраны остановиться и предъявить необходимые документы, а начал скрываться с места происшествия, что привело к гибели гражданского.

«Казармы МИНУСКА находятся на расстоянии 550 метров от въезда на территорию резиденции, а забор, где были сделаны снимки, в 120 метрах от самого объекта. Кроме того, траектория полета пуль свидетельствует о том, что автобус двигался вниз, и именно это доказывает версию военных. В любом случае трагедию с гибелью подростка спровоцировали действия "голубых касок". Тем не менее правительство будет дальше разбираться в произошедшем», — сообщает МИД.

Руководство миссии ООН в ЦАР попыталось оклеветать бойцов национальной армии (FACA), которые выполняли служебные обязанности и намеревались задержать миротворцев, вторгнувшихся на территорию президентского дворца.

Сотрудники организации утверждают, якобы правительственные войска без предупреждения открыли огонь по автобусу с «голубыми касками». Однако никаких подробностей и доказательств не приводят.

Ранее корреспонденты международной редакции Федерального агентства новостей Александр Васильев и Александр Рычков встретились с матерью погибшего ребенка, которая раскрыла детали происшествия и рассказала о том, что происходило во время и после трагедии.

МИД ЦАР: трагедию с гибелью подростка возле дворца президента спровоцировали миротворцы ООН
Федеральное агентство новостей /

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