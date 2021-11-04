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Поставки российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа» возобновились
Экономика
Поставки российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа» возобновились
gazprom.ru

Москва, 4 ноября. Прокачка природного газа в Германию по трубопроводу «Ямал — Европа» возобновились после пяти дней остановки. Об этом свидетельствуют данные европейского газотранспортного оператора Gascade.

Информация о возобновлении поставок с 4 ноября появилась в системе Gascade накануне. Согласно уточненным заявкам на прокачку, объемы поставок из РФ в Германию по «Ямал — Европе» составят 1,3 млн кубометров в час.

Прокачка газа по газопроводу «Ямал — Европа» прекратилась 30 октября, после чего начался реверс топлива из Германии в Польшу. «Газпром», в свою очередь, сообщил, что заявки европейских покупателей выполняются в полном объеме, а колебания спроса зависят от фактических потребностей европейского рынка.

Зампред правления «Газпрома» Елена Бурмистрова ранее заявила, что компания не поддерживает ни сверхвысоких цен на газ, ни низких. Как она подчеркнула, «Газпром» выступает за стабильный рынок и умеренные ценовые предложения. Нынешняя ситуация на энергетическом рынке Европы, по словам Бурмистровой, опасна из-за своей непредсказуемости.

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газ международная торговля ямал - европа
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