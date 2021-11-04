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Автор песен Киркорова и Лещенко Сергей Соколкин умер от последствий коронавируса

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 15:40
Общество
Автор песен Киркорова и Лещенко Сергей Соколкин умер от последствий коронавируса
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 4 ноября. Российский поэт и автор песен Киркорова и Лещенко Сергей Соколкин скончался на 59-м году жизни. Трагическую новость сообщило издание «Литературная газета».

Согласно данным СМИ, причиной смерти поэта стали последствия перенесенной коронавирусной инфекции. Мужчина попал в больницу с 95% поражения легких. Информация о дате и месте прощальной церемонии станет известна позднее.

Сергей Соколкин родился в 1963 году в Хабаровске. Он является автором песен, которые исполняли Филипп Киркоров, Александр Буйнов, Александр Малинин, Лев Лещенко и другие звезды российской эстрады. Соколкин — заслуженный работник культуры Российской Федерации.

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смерть киркоров поэт лещенко Сергей Соколкин
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