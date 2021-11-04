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Политика
Захарова высмеяла внесение Галкина в черный список минкульта Украины
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Захарова высмеяла внесение Галкина в черный список минкульта Украины
Политика
Захарова высмеяла внесение Галкина в черный список минкульта Украины
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 4 ноября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла решение минкульта Украины о внесении юмориста Максима Галкина в черный список.

Галкин внесен в перечень к лиц, которые якобы создают угрозу национальной безопасности Украины. Захарову повеселило это решение Киева.

«Национальная безопасность Украины в опасности — ей угрожают российские юмористы. Украинские юмористы, видимо, встать на защиту Незалежной уже не в состоянии — все в политику ушли», — пошутила дипломат.

Ранее сообщалось, что информация о включении Галкина в черный список появилась на официальном сайте украинского ведомства. Всего, как известно, в этом списке находятся 259 человек.

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украина россия захарова галкин
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