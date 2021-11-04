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Пушков с юмором отреагировал на включение Галкина в черный список Украины
Политика
Пушков с юмором отреагировал на включение Галкина в черный список Украины
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 4 ноября. Украина является единственной страной в мире, которая может пострадать из-за пародий российского артиста Максима Галкина. С таким шуточным заявлением выступил сенатор Алексей Пушков.

Министерство культуры Украины 4 ноября внесло юмориста и шоумена Галкина в черный список. Согласно данным СБУ, он представляет «угрозу» национальной безопасности страны.

«Уверен, что единственное государство в мире, безопасности которого официально «угрожает» Галкин с его пародиями, — это Украина. Что же это за государство такое, которому даже пародии угрожают?», — посмеялся Пушков.

Киев постоянно обновляет список россиян, которым запрещено въезжать на Украину. Недавно перечень пополнился именами сразу 30 артистов.

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украина пушков галкин
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