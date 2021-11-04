Аника Керимова объяснила, за счет чего Пугачева выглядит на 40 лет

Москва, 4 ноября. Поклонники снова обсуждают преображение примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой. Некоторые считают, что дело в пластической операции. Но дизайнер Аника Керимова заявляет — у певицы высококлассные стилисты.

По мнению кутюрье, в свои 72 года супруга юмориста Максима Галкина выглядит на 40 лет. Керимова назвала Пугачеву «конфеткой». Преображение певицы она связала с «модной пластикой».

«С помощью грамотно подобранной одежды можно убавить лет 15-20. Алла Борисовна — женщина уникальная, в последние годы поняла это и стала применять в жизни. Заметьте, как грамотно у Пугачевой подобрана вся одежда. Видно, что она следит за модными тенденциями, не пренебрегает яркими цветами, аксессуарами», — поделилась Керимова с «Собеседником».

Дизайнер считает, что артистка не жалеет денег на свою одежду. Она посоветовала всем не экономить на профессиональных стилистах. В отличие от многих звезд, Пугачевой подбирают наряды с большим вкусом. В этом главный секрет ее молодости, подытожила Керимова.

Ранее певица поздравила актрису Юлию Пересильд с возвращением на Землю после съемок на борту Международной космической станции (МКС). Вместе с режиссером Климом Шипенко они готовили материал для фильма «Вызов».