Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 ноября 15:53
15:51
Общество
Центр «Вектор»: уровень защиты «ЭпиВакКороны» сопоставим с другими российскими вакцинами
15:51
Весь мир
МИД ЦАР: трагедию с гибелью подростка возле дворца президента спровоцировали миротворцы ООН
15:50
Армия
Новый глава минобороны Украины Резников заявил о возможной отмене призыва в армию
15:50
Общество
Москва и Ереван обсуждают условия экспорта произведенного в Армении «Спутника Лайт»
15:45
Экономика
Продовольствие продолжает глобально дорожать
15:43
Политика
Публицист Чаусов: «Почему украинский посол в Берлине заявил о потере доверия к Германии»
15:42
Экономика
Поставки российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа» возобновились
15:40
Общество
Автор песен Киркорова и Лещенко Сергей Соколкин умер от последствий коронавируса
15:40
Политика
Захарова высмеяла внесение Галкина в черный список минкульта Украины
15:36
Общество
Ряд жилых домов в дагестанских Избербаше и Южно-Сухокумске остается без отопления
Все новости

Мать Саакашвили попросила Зеленского вытащить ее сына из тюрьмы Рустави
Политика
Мать Саакашвили попросила Зеленского вытащить ее сына из тюрьмы Рустави
Global Look Press  /  Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency

Киев, 4 ноября. Мать бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили Гиули Аласания попросила главу украинского государства Владимира Зеленского оказать помощь в освобождении ее сына из тюрьмы Рустави. Ее видеообращение было опубликовано в Facebook.

Родственница арестованного политика отметила, что сейчас ее семье очень нужна помощь и поддержка со стороны Зеленского.

«Нужно каким-то образом организовать переправку Михаила сюда, в Украину. Чтобы здесь он смог получить соответствующее лечение, соответствующую заботу и смог как-то выжить», — сказала Гиули Аласания.

Она напомнила, что Саакашвили голодает на протяжении 35 дней, а в тюремной больнице отсутствуют необходимые условия лечения и специалисты.

Как стало известно ранее, девушка Саакашвили сообщила о плохом самочувствии бывшего президента. По ее словам, состояние политика приближается к критическому.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Мать Саакашвили попросила Зеленского вытащить ее сына из тюрьмы Рустави
украина зеленский саакашвили грузия
Комментировать