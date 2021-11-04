Мать Саакашвили попросила Зеленского вытащить ее сына из тюрьмы Рустави

Киев, 4 ноября. Мать бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили Гиули Аласания попросила главу украинского государства Владимира Зеленского оказать помощь в освобождении ее сына из тюрьмы Рустави. Ее видеообращение было опубликовано в Facebook.

Родственница арестованного политика отметила, что сейчас ее семье очень нужна помощь и поддержка со стороны Зеленского.

«Нужно каким-то образом организовать переправку Михаила сюда, в Украину. Чтобы здесь он смог получить соответствующее лечение, соответствующую заботу и смог как-то выжить», — сказала Гиули Аласания.

Она напомнила, что Саакашвили голодает на протяжении 35 дней, а в тюремной больнице отсутствуют необходимые условия лечения и специалисты.

Как стало известно ранее, девушка Саакашвили сообщила о плохом самочувствии бывшего президента. По ее словам, состояние политика приближается к критическому.