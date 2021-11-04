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Республиканцы в сенате заблокировали законопроект о реформе выборов в США
Весь мир
Республиканцы в сенате заблокировали законопроект о реформе выборов в США
pixabay.com  / 

Вашингтон, 4 ноября. Республиканцы в Сенате США заблокировали рассмотрение разработанного демократами законопроекта о реформе избирательной системы. Они отвергают предложение уже в четвертый раз.

Демократы контролируют только 50 мест в сенате, а по закону для дальнейшего продвижения поправок им необходимо набрать 60 голосов, но ни один республиканец не поддержал реформу. При этом лидер большинства Чак Шумер изменил свое решение с «да» на «нет», чтобы по закону его можно было обсудить снова. Инициатива предусматривает расширение возможностей для регистрации избирателей, голосования по почте и досрочного волеизъявления. Нижняя палата конгресса одобрила свою версию законопроекта еще в марте.

После этого решения президент США Джо Байден призвал сенаторов от Республиканской партии перестать блокировать законопроект и дать ему ход.

«Сегодня сенаторы-республиканцы заблокировали обсуждение двухпартийного законопроекта о продвижении избирательных прав имени Джона Льюиса, положения которого пять раз проходили через сенат с подавляющей двухпартийной поддержкой. Пусть будет обсуждение и голосование», — отметил глава США.

Ранее президент также прокомментировал поражение Демократической партии в штате Вирджиния, где губернатором стал республиканец Гленн Янгкин.

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