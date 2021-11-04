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Банк Англии оставил базовую ставку на уровне 0,1%
Экономика
Банк Англии оставил базовую ставку на уровне 0,1%
pixabay.com/PD

Лондон, 4 ноября. Базовая процентная ставка Банка Англии сохранилась на уровне 0,1% годовых. Соответствующая информация размещена на сайте британского регулятора.

Лимит средств на покупку активов также был сохранен. Согласно решению регулятора, он останется на уровне 895 млрд британских фунтов стерлингов.

Такое решение было ожидаемым. Аналитики отмечали, что ключевая ставка на уровне 0,1% соответствует целям по поддержанию восстановления экономики и занятости, а также по достижению целевого показателя инфляции в 2%.

Накануне Федеральная резервная система США приняла решение сохранить ключевую ставку на уровне 0-0,25%. Американский регулятор также объявил о начале сворачивания программы выкупа активов. Предполагается, что объем средств, направляемых на эти цели, будет сокращаться на 15 млрд рублей каждый месяц.

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