Британская компания разработала портативную зарядку для электромобилей

Лондон, 4 ноября. Британская фирма ZipCharge создала переносное зарядное устройство, которое пригодится владельцам электромобилей. Разработчики утверждают, что оно подойдет для стандартных поездок по Великобритании.

Устройство ZipCharge Go сопоставимо по размерам с чемоданом. По мнению создателей зарядки, их изобретение поспособствует увеличению числа электромобилей на дорогах.

«Одним из основных препятствий на пути к более широкому распространению электромобилей является беспокойство по поводу зарядки, в том числе невозможность заряжаться дома», — уточнил соучредитель компании ZipCharge Джонатан Кэрриер.

Портативная зарядка способна обеспечить машину, работающую на электричестве, запасом хода в 32 километра. Электрокар заряжается от «чемодана» примерно за полчаса. Благодаря поддержке 4G можно следить за зарядкой и планировать процесс удаленно с помощью смартфона. Устройство поступит на рынок в 2022 году.

Ранее японский концерн Toyota показал свой первый электромобиль bZ4X. Кроссовер, работающий на электроэнергии, поступит на рынок в 2022 году.