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Российский актер Разинкин «не парится» из-за внесения в черный список минкульта Украины

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 15:20
Общество
Российский актер Разинкин «не парится» из-за внесения в черный список минкульта Украины
instagram.com  /  @mikhail.razinkin

Москва, 4 ноября. Актер Михаил Разинкин высказался о внесении его имени в черный список на Украине. Артист признался ФАН, что его не беспокоит включение в этот перечень.

Украинский минкульт добавил в список лиц, якобы представляющих угрозу национальной безопасности, еще 32 российских актера. Черный список пополнился новыми именами по представлению Службы безопасности Украины (СБУ).

В перечень попали и актеры, сыгравшие в фильме «Солнцепек». Разинкин появился в этой ленте в роли американца.

«В политику не лезу, телевизор не смотрю. Внесли и внесли — ради бога. Честно говоря, только сам сейчас об этом узнал. Так что не парюсь», — прокомментировал актер попадание в черный список.

Минкульт Украины ранее включил в перечень лиц, якобы представляющих угрозу нацбезопасности, шоумена и юмориста Максима Галкина. В этом списке уже находятся Валерия, Олег Газманов, Александр Розенбаум и многие другие российские знаменитости.

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