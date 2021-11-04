МИД России отреагировал на задержание корабля «Академик Иоффе» властями Дании

Москва, 4 ноября. Российское посольство в Дании находится в постоянном контакте с местными властями после инцидента с задержанием судна «Академик Иоффе», сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова «Известиям».

Согласно полученной информации, руководство Дании задержало научно-исследовательское российское судно «Академик Иоффе». Корабль является собственностью Института океанологии им. П.П.Ширшова Российской академии наук.

Представители посольства РФ отметили, что судно ходит под российским флагом и используется в научных целях.

Как стало известно ранее, причиной для ареста стало судебное разбирательство, которое инициировала третья сторона. Предмет иска связан с прежним использованием «Академика Иоффе».