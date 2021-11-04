Минсвязи ЦАР требует расследовать инцидент с прорывом миротворцев ООН в президентский дворец

Банги, 3 ноября. Министр связи и средств массовой информации Центральноафриканской Республики Серж Гислен Джори прокомментировал инцидент с египетскими миротворцами ООН, проникшими на территорию резиденции президента Фостен-Арканжа Туадера.

В понедельник, 1 ноября, автобус сотрудников многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций в ЦАР (МИНУСКА) незаконно въехал на закрытый объект. Пассажиры транспорта попытались провести видеосъемку, что запрещено законом страны. Водитель проигнорировал приказ военнослужащих остановиться и выйти из машины.

Вместо этого шофер МИНУСКА прибавил скорости и развернул автомобиль в сторону выезда из дворца. Бойцы национальной армии сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, однако миротворцы не отреагировали на это. Тогда охрана открыла огонь по колесам автобуса, который, вылетев за территорию объекта, сбил насмерть подростка, после чего скрылся на базе египетского контингента миссии ООН.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Федеральное агентство новостей приводит перевод заявления главы Минсвязи ЦАР:

«Власти республики сожалеют о гибели 15-летней девочки в результате этого прискорбного инцидента. Мы выражаем соболезнования семье жертвы. Три микроавтобуса МИНУСКА вернулись из аэропорта Банги-Мпоко единой колонной на свою базу, расположенную недалеко от дома президента республики. Один из автобусов якобы сбился с пути. Водитель, по его словам, не зная дороги, оказался в периметре закрытого объекта — зоне безопасности резиденции лидера республики. В автомобиле пассажиры фотографировали дом, с какой целью — мы не знаем. Президентская охрана пыталась остановить водителя, который отказывался подчиниться. В момент быстрого отъезда он насмерть сбил молодую девушку, проволочив ее тело на расстояние более 20 метров. Сотрудники службы безопасности президента, увидев девушку под автобусом, произвели предупредительные выстрелы в воздух и по шинам автомобиля, чтобы остановить его, но тщетно. К сожалению, это могло привести к травмам в автобусе МИНУСКА. Правительство Центральноафриканской Республики решительно требует безотлагательного проведения совместного расследования с целью определения виновных».

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Спустя сутки после происшествия руководство миссии ООН попыталось переложить ответственность на Вооруженные силы ЦАР. Они заявили, что бойцы национальной армии (FACA) начали стрелять по транспорту миротворцев без предупреждения.

В результате инцидента девочка, попавшая под его колеса, скончалась на месте. Специальные корреспонденты международной редакции Федерального агентства новостей взяли интервью у матери погибшего ребенка Адель Диалло Мирей. Женщина подтвердила причастность египетского контингента МИНУСКА к трагедии.