Помощница госсекретаря США Карен Донфрид прибыла на Украину

Киев, 4 ноября. Помощница американского госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид прибыла с рабочим визитом на Украину, сообщили в пресс-службе посольства США в Киеве.

Украинский президент Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден в начале сентября в Вашингтоне договорились активизировать работу комиссии стратегического партнерства.

.@StateEUR Assistant Secretary Dr. Karen Donfried is visiting Kyiv today to reaffirm our strategic partnership, the U.S. commitment to Ukraine's sovereignty and territorial integrity, and cooperation to advance Ukraine's Euro-Atlantic integration. pic.twitter.com/OMkCif0MeP