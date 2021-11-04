Международная конференция по торговле и инвестициям состоится в декабре в Ливии

Триполи, 4 ноября. Международная конференция по торговле и инвестициям пройдет в Ливии с 10 по 12 декабря. Мероприятие под лозунгом «На Юг» состоится в два этапа.

На заседание приглашены местные и иностранные спонсоры, представители Совета по приватизации и инвестициям (PIB) и заинтересованных учреждений. В первый день они соберутся в пустынном курорте Камар города Убари.

«Гости изучат закон об инвестициях, обсудят темы и финансовые вклады в такие отрасли, как возобновляемые источники энергии, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, туризм, недвижимость, инфраструктура, свободные зоны и транзитная торговля», — говорится в сообщении.

Libya International Conference for Trade and Investment ‘‘Towards the South’’: Ubari and Tripoli 10-12 December - https://t.co/yDb2hW71XY pic.twitter.com/QW1AK8Aua2 — libyaherald (@libyaherald) November 4, 2021

Второй этап подразумевает переезд в Триполи, где на полях торговой палаты страны участники продолжат обсуждение предполагаемых проектов. Как ожидается, спонсоры и бизнесмены подпишут ряд соглашений по инвестициям в ведущие сферы Ливии. Это позволит ускорить восстановление населенных пунктов после затяжного кризиса.

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