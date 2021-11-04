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Международная конференция по торговле и инвестициям состоится в декабре в Ливии
Весь мир
Международная конференция по торговле и инвестициям состоится в декабре в Ливии
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 4 ноября. Международная конференция по торговле и инвестициям пройдет в Ливии с 10 по 12 декабря. Мероприятие под лозунгом «На Юг» состоится в два этапа.

На заседание приглашены местные и иностранные спонсоры, представители Совета по приватизации и инвестициям (PIB) и заинтересованных учреждений. В первый день они соберутся в пустынном курорте Камар города Убари.

«Гости изучат закон об инвестициях, обсудят темы и финансовые вклады в такие отрасли, как возобновляемые источники энергии, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, туризм, недвижимость, инфраструктура, свободные зоны и транзитная торговля», — говорится в сообщении.

Второй этап подразумевает переезд в Триполи, где на полях торговой палаты страны участники продолжат обсуждение предполагаемых проектов. Как ожидается, спонсоры и бизнесмены подпишут ряд соглашений по инвестициям в ведущие сферы Ливии. Это позволит ускорить восстановление населенных пунктов после затяжного кризиса.

Российская компания «Татнефть» возобновила работу в североафриканском государстве. Специалисты приступили к бурению скважины на месторождении Гадамес в западной части страны.

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ливия инвестиции триполи конференция убари
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