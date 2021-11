Международная конференция по торговле и инвестициям состоится в декабре в Ливии

Триполи, 4 ноября. Международная конференция по торговле и инвестициям пройдет в Ливии с 10 по 12 декабря. Мероприятие под лозунгом «На Юг» состоится в два этапа.

На заседание приглашены местные и иностранные спонсоры, представители Совета по приватизации и инвестициям (PIB) и заинтересованных учреждений. В первый день они соберутся в пустынном курорте Камар города Убари.

Libya International Conference for Trade and Investment ‘‘Towards the South’’: Ubari and Tripoli 10-12 December - https://t.co/yDb2hW71XY pic.twitter.com/QW1AK8Aua2