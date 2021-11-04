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Глава Ростеха Чемезов: стоимость летного часа Checkmate в семь раз ниже, чем у F-35
Армия
Глава Ростеха Чемезов: стоимость летного часа Checkmate в семь раз ниже, чем у F-35
Global Look Press  /  Evgeny Sinitsyn/Xinhua

Москва, 4 ноября. Час полета перспективного российского истребителя Checkmate будет обходиться в семь раз дешевле, чем у американского F-35. Об этом заявил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

По его словам, американский F-35 Lightning II является единственным иностранным самолетом, который сопоставим по своим характеристиками с российским Checkmate.

«Наш самолет экономически выгоднее. Напомню, что стоимость летного часа Checkmate в семь раз ниже, чем у F-35», — пояснил Чемезов.

Глава Ростеха также добавил, что Checkmate практически невидим для радаров. При этом новый истребитель я является гибкой платформой, которая может быть адаптирована под нужды конкретного заказчика.

Напомним, в июле 2021 года в подмосковном Жуковском состоялся Международный авиационно-космический салон МАКС-2021. В первый день выставки был представлен новейший российский истребитель Checkmate. Самолет разработан как продукт для зарубежных заказчиков. Среди потенциальных покупателей называются страны Ближнего Востока, Латинской Америки, Азии, а также Северной Африки. Работа над истребителем Checkmate будет завершена в течение четырех лет, передает «Царьград».

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россия чемезов f-35 checkmate
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