Москва, 4 ноября. Украина сможет продолжить существование, только если будет выполнять Минские соглашения. С таким заявлением выступил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

Парламентарий прокомментировал слова советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича о плане в случае «конфликта» с Россией. Адальби Шхагошев посоветовал официальному Киеву думать о другом и строить планы относительно реализации договоренностей по Донбассу.

«Это единственный путь в долгосрочном смысле для выживания Украины как государства, как страны», – сказал политик в интервью РИА Новости.

Он посоветовал киевским властям начать восстанавливать отношения с Россией и прислушиваться к здравомыслящим политикам.

Депутат Госдумы Алексей Чепа ранее назвал провокацией заявление Арестовича о подготовке операции «контрнаступления» на РФ. Политик предупредил, что Москва ответит на любую угрозу.