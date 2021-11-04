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Следы затерянного «Золотого острова» находят рыбаки в Индонезии
Общество

На дне мутной суматранской реки Муси до сих пор можно найти бесценные драгоценности, а также предметы домашней утвари — керамику и глиняную посуду. Считается, что артефакты относятся к периоду малайской буддийской морской империи, пик которой пришелся на период между VII и началом XI веков.

«Раньше, до прихода сюда ислама, здесь было буддийское королевство. Сегодня река Муси переживает настоящий бум, это непаханое поле для кладоискателей и археологов. Порой здесь находят даже древние золотые украшения», — рассказал глава Археологического центра Южной Суматры Буди Вияна.

Королевство Шривиджая, известное в древности как «Золотой остров», контролировало торговые пути Индонезии. Однако в XIV веке государство таинственным образом исчезло, унеся с собой несметные сокровища. По словам Буди Вияна, рыбаки находят домашнюю утварь на месте предположительного расположения древнего дворца.

В археологическом центре на острове Суматра также представлены и другие древние экспонаты, которые свидетельствуют о богатой истории Индонезии.

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