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Триумфальную арку в сирийской Пальмире восстановят на основе российской 3D-модели
Общество
Триумфальную арку в сирийской Пальмире восстановят на основе российской 3D-модели
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Дмитрий Жаворонков

Пальмира, 4 ноября. Российскую 3D-модель используют в восстановлении триумфальной арки в сирийской Пальмире. Эту информацию подтвердил посол РФ в Сирии Александр Ефимов.

Боевики «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в России), разрушили несколько древних памятников Пальмиры после захвата города в 2015 году. Среди пострадавших объектов оказалась Триумфальная арка, которая будет восстановлена на основе российской 3D-модели.

Пальмира является одним из самых богатых городов поздней античности в оазисе пустыни между Дамаском и Евфратом. Согласно преданию, Пальмиру основал библейский царь Соломон. В середине октября участники первого молодежного форума на тему сирийской и российской истории посетили Пальмиру. Там им рассказали о самых выдающихся памятниках города.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Сирия россия триумфальная арка
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