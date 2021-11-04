Триумфальную арку в сирийской Пальмире восстановят на основе российской 3D-модели

Пальмира, 4 ноября. Российскую 3D-модель используют в восстановлении триумфальной арки в сирийской Пальмире. Эту информацию подтвердил посол РФ в Сирии Александр Ефимов.

Боевики «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в России), разрушили несколько древних памятников Пальмиры после захвата города в 2015 году. Среди пострадавших объектов оказалась Триумфальная арка, которая будет восстановлена на основе российской 3D-модели.

Пальмира является одним из самых богатых городов поздней античности в оазисе пустыни между Дамаском и Евфратом. Согласно преданию, Пальмиру основал библейский царь Соломон. В середине октября участники первого молодежного форума на тему сирийской и российской истории посетили Пальмиру. Там им рассказали о самых выдающихся памятниках города.

1 Организация запрещена на территории РФ.