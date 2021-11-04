Депутат Афонин допустил введение геномной экспертизы для совершивших преступления

Москва, 4 ноября. Использование геномной экспертизы в отношении всех россиян нарушает конституционные права граждан. Однако этот вариант можно рассмотреть для совершивших уголовные преступления, допустил первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин.

Тема человеческих прав и безопасности граждан является очень тонкой линией. Даже в случае введения геномной регистрации для преступников, необходимо рассматривать каждую ситуацию индивидуально с учетом тяжести совершенных действий, подчеркнул Афонин.

«С одной стороны, мы не должны фундаментально ущемлять закрепленные конституцией права, с другой стороны, вопросы безопасности очень важны. Я считаю, что попытка, условно говоря, распространить это на всех граждан страны, это нарушение конституции, свободы, прав граждан, добровольности», — рассказал депутат журналистам РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы Василий Пискарев сообщил, что предложение об экспертизе для всех россиян не поступало в профильный комитет нижней палаты парламента. По его словам, на рассмотрении в ГД находится только проект о регистрации ДНК преступников и подозреваемых.