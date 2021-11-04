Премьера хоррора «Обитель зла: Раккун-Сити» состоится на неделю раньше в России

Москва, 4 ноября. Американская компания Sony Pictures перенесла российскую премьеру блокбастера «Обитель зла: Раккун-Сити». Лента выйдет в кинотеатрах 25 ноября вместо 2 декабря.

Новую «Обитель зла» покажут в США 24 ноября, пишет «Бюллетень Кинопрокатчика». Картина создана британским режиссером Йоханнесом Робертсом, который работал над нашумевшей «Синей бездной». В основу фильма легла компьютерная игра Resident evil. Главные роли в картине сыграли Кая Скоделарио, Том Хоппер, Донал Лог, Нил МакДонаф, Эван Джогиа и другие артисты.

Йоханнес Робертс еще до релиза первого фильма заявил, что хочет снимать продолжение. По его словам, в хорроре появилось много интересных деталей и отсылок к оригинальному лору — истории игровой вселенной Resident evil. Трейлер «Обители зла» можно посмотреть здесь.

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