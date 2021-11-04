Плоды исламской революции: как иранцы захватили дипломатов США в Тегеране

Прошедшая в Иране исламская революция стала поворотным моментом для всего государства и существенно повлияла на его внутреннюю и внешнюю политику. Страна отказалась от навязываемых ей последним монархом идеалов западной демократии и капитализма и официально стала республикой.

Одно из ключевых событий, ознаменовавших разворот к новому курсу, стали события 42-летней давности — захват американского посольства группой студентов, состоявшийся 4 ноября 1979 года. Под контролем молодых иранцев оказались 66 человек, среди которых были дипломаты, охрана посольства и сотрудники технических служб.

Федеральное агентство новостей /

Сейчас в помещениях бывшей дипмиссии располагается антиамериканский музей, являющийся напоминанием о тех исторических событиях и рассказывающий, почему ситуация дошла до захвата юридически неприкосновенного здания.

Подробности — в репортаже специального корреспондента международной редакции Федерального агентства новостей Аббаса Джумы.

В конце 1969 года захватившие здание иностранной дипмиссии студенты обратились к американским властям с требованием выдать им бежавшего из Ирана монарха Мохаммеда Резу Пехлеви, который на тот момент уже находился в Нью-Йорке. Еще в период революционных событий он обращался к Вашингтону с просьбой о помощи в подавлении восстания, но реализовать план не успел и был вынужден поспешно покинуть страну. Студенты хотели привлечь его к суду на родине.

Несмотря на то, что нападение на здание посольства является грубым нарушением дипломатического иммунитета, закрепленного международными конвенциями, новые руководители Исламской Республики поддержали радикально настроенную молодежь. Сам духовный лидер революции аятолла Рухолла Хомейни охарактеризовал дипмиссию США как «гнездо шпионажа».

Федеральное агентство новостей /

Занимавший тогда пост американского президента Джимми Картер назвал происходящее в Тегеране актом терроризма и инициировал военную операцию «Орлиный коготь» по освобождению заложников. Впрочем, она обернулась полным провалом из-за непрофессионализма военных и неполадок с техникой.

Большая часть заложников провела в плену 444 дня, после чего американцы были отправлены домой по условиям Алжирских соглашений.

Федеральное агентство новостей /

Все эти события привели к полному разрыву дипотношений между Ираном и США, которые не восстановлены и по сей день. Впрочем, располагающийся в посольстве музей и его экспозиция являются напоминанием о причинах такого порядка вещей.