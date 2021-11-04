Президент Федерации гандбола России признался, что хотел купить футбольный «Спартак»

Москва, 4 ноября. Глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев заявил, что хотел купить столичный футбольный клуб «Спартак».

Основатель группы «Дело» Сергей Шишкарев, занимающий пост президента ФГР, мог стать владельцем столичного «Спартака». Об этом бизнесмен из списка Forbes рассказал в интервью телеканалу «Матч ТВ».

«Один из известных банкиров лет семь назад собирал пул, и меня рассматривали как одного из потенциальных участников этого пула. Разглашать его имя я не могу, но это ярый болельщик «Спартака». Не могу назвать имя. Могу только сказать, что мы разговаривали с этим банкиром на тему покупки «Спартака», я тогда дал предварительное согласие», — вспомнил Шишкарев.

Глава ФГР уточнил, что после сорвавшихся переговоров о покупке московского клуба решил сосредоточиться на гандболе и сейчас футбол ему не интересен.

Ранее стало известно, что владельцы английского «Манчестер Сити» могут купить часть акций «Спартака». Представители арабской компании City Football Group прибыли на переговоры в Москву.