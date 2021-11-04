Капитан Росгвардии из Подмосковья одержала победу в конкурсе «Мой проект — моей стране!»

Москва, 4 ноября. Капитан Росгвардии Юлия Кузнецова из Московской области стала победительницей всероссийского конкурса «Мой проект — моей стране!», организованного Общественной палатой России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кузнецова является психологом Балашихинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области. В номинации «Гражданский долг» она представила собственный региональный проект «Судьба солдата в Московской области».

При этом Кузнецова является не только создателем, но и активной участницей своего проекта, в рамках которого совместно с добровольцами помогает жителям региона узнать о фронтовой судьбе родственников, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

«Благодарю за нашу награду всех, кто помогал проекту. Мы и дальше будем его реализовывать. Для нас большая честь и радость — вносить свой вклад в увековечивание памяти о соотечественниках, солдатах и офицерах Великой Отечественной войны, а также принимать участие в патриотическом воспитании нашей страны», — сказала капитан.

Стоит отметить, что Кузнецова также более шести лет руководит поисковым отрядом «Батальон» и ежегодно принимает участие в международной поисковой экспедиции Российского военно-исторического общества «Ржев. Калининский фронт». Участники отряда обнаружили и перезахоронили останки более 50 красноармейцев. Кроме того, представители «Батальона» постоянно взаимодействуют со школами, организуя уроки мужества и памяти.

Ранее стало известно, что руководитель военного оркестра 35-й ракетной дивизии лейтенант Максим Романов одержал победу в конкурсе дирижеров военных оркестров Вооруженных сил РФ. В соревнованиях принимали участие 16 дирижеров военных оркестров.