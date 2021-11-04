Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 ноября 15:51
15:51
Общество
Центр «Вектор»: уровень защиты «ЭпиВакКороны» сопоставим с другими российскими вакцинами
15:51
Весь мир
МИД ЦАР: трагедию с гибелью подростка возле дворца президента спровоцировали миротворцы ООН
15:50
Армия
Новый глава минобороны Украины Резников заявил о возможной отмене призыва в армию
15:50
Общество
Москва и Ереван обсуждают условия экспорта произведенного в Армении «Спутника Лайт»
15:45
Экономика
Продовольствие продолжает глобально дорожать
15:43
Политика
Публицист Чаусов: «Почему украинский посол в Берлине заявил о потере доверия к Германии»
15:42
Экономика
Поставки российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа» возобновились
15:40
Общество
Автор песен Киркорова и Лещенко Сергей Соколкин умер от последствий коронавируса
15:40
Политика
Захарова высмеяла внесение Галкина в черный список минкульта Украины
15:36
Общество
Ряд жилых домов в дагестанских Избербаше и Южно-Сухокумске остается без отопления
Все новости

Капитан Росгвардии из Подмосковья одержала победу в конкурсе «Мой проект — моей стране!»
Общество
Капитан Росгвардии из Подмосковья одержала победу в конкурсе «Мой проект — моей стране!»
35.rosgvard.ru  /  Пресс-служба Росгвардии по Вологодской области

Москва, 4 ноября. Капитан Росгвардии Юлия Кузнецова из Московской области стала победительницей всероссийского конкурса «Мой проект — моей стране!», организованного Общественной палатой России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кузнецова является психологом Балашихинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области. В номинации «Гражданский долг» она представила собственный региональный проект «Судьба солдата в Московской области».

При этом Кузнецова является не только создателем, но и активной участницей своего проекта, в рамках которого совместно с добровольцами помогает жителям региона узнать о фронтовой судьбе родственников, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

«Благодарю за нашу награду всех, кто помогал проекту. Мы и дальше будем его реализовывать. Для нас большая честь и радость — вносить свой вклад в увековечивание памяти о соотечественниках, солдатах и офицерах Великой Отечественной войны, а также принимать участие в патриотическом воспитании нашей страны», — сказала капитан.

Стоит отметить, что Кузнецова также более шести лет руководит поисковым отрядом «Батальон» и ежегодно принимает участие в международной поисковой экспедиции Российского военно-исторического общества «Ржев. Калининский фронт». Участники отряда обнаружили и перезахоронили останки более 50 красноармейцев. Кроме того, представители «Батальона» постоянно взаимодействуют со школами, организуя уроки мужества и памяти.

Ранее стало известно, что руководитель военного оркестра 35-й ракетной дивизии лейтенант Максим Романов одержал победу в конкурсе дирижеров военных оркестров Вооруженных сил РФ. В соревнованиях принимали участие 16 дирижеров военных оркестров.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Капитан Росгвардии из Подмосковья одержала победу в конкурсе «Мой проект — моей стране!»
Комментировать