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Владимир Винокур живет 47 лет в браке, который задумывался как фиктивный
Шоу-бизнес
Владимир Винокур живет 47 лет в браке, который задумывался как фиктивный
Global Look Press  /  Natalya Loginova

Москва, 4 ноября. Юморист и телеведущий Владимир Винокур рассказал правду о женитьбе на своей супруге Тамаре Перваковой. По словам народного артиста РСФСР, изначально они собирались заключить фиктивный брак.

По словам Винокура, в годы, когда он начинал карьеру, актеры с московской пропиской пользовались преимуществом при поступлении на работу в столичные театры. Однако у юмориста, приехавшего из Курска, не было такой привилегии. Тогда Первакова решила помочь молодому артисту.

«Она ко мне подошла и говорит: «Вы знаете, мы с мамой разговаривали, у вас в театре есть роли, вас могут оставить. Мы можем вам сделать фиктивный брак бесплатно». Я говорю: «Зачем фиктивный? Я не всегда буду стажером, я буду известным, популярным, богатым, поверьте мне»», — вспомнил телеведущий в интервью каналу RTVI.

Тогда будущая супруга ответила Винокуру, что попробует ему поверить. Сатирик сдержал обещание и действительно построил успешную карьеру, а также получил квартиру от государства.

Хотя брак юмориста задумывался как фиктивный, он живет с женой уже 47 лет. Супруга поддерживала артиста в трудных ситуациях, например, когда он проходил реабилитацию после аварии.

Ранее Владимир Винокур рассказал о происхождении сценического псевдонима его коллеги Елены Воробей. По словам телеведущего, именно он помог юмористке придумать новую фамилию.

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